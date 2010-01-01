100 lirayı nelere vermiyoruz ki… Artık küçük bir para gibi gelmeye başlayan 100 lira aslında hiç o kadar da az değil. Neden mi? Sadece 100 lira ayırarak şık olabilirsiniz desek? Hem de ne markadan ne kaliteden ödün vermeden… Mango’dan Zara’ya, Pull and Bear’dan Mudo’ya, Oysho’dan Penti’ye sevdiğiniz markaların uygun fiyatlı ürünleri arasından en şık, en stil parçaları sizin için derledik. Her dolapta olması gereken parçalardan, kaçırılmaması gereken parçalara uygun fiyatlı alışveriş rehberiniz burada.

100 lira ile ne yapabilirsiniz? Bir arkadaşınızla sinemaya gidebilir ve bir yemek yiyebilirsiniz. Belki onu yaparken bile 100 lira az gelecektir. Market alışverişine bile yetmeyen 100 lira ile şıklığı yakalamanız mümkün desek? Hem de bilmediğiniz, garip isimli, ilginç kumaşlı markalarla değil; tanıdığınız, sevdiğiniz markalarla… En sevilen markalardan en sevilen parçalarını sizin için seçtik; üstelik hepsi de bütçe dostu.

Her Dolabın Kurtarıcısı Siyah Elbise

Siyah elbisenin ne kadar kurtarıcı olduğunu bilmeyen kadın yoktur. Üzerine bir kot mont, altına bir spor ayakkabı geçirdik mi gündelik bir elbise, siyah topuklu ayakkabı ile gece elbisesi haline gelebilir. Ne giysem derdini çözen bu kurtarıcı parça Bershka’da 100 liranın altında alabileceğiniz elbiseler arasında.





Ne giysem derdini çözen bu kurtarıcı parça Bershka’da 100 liranın altında alabileceğiniz elbiseler arasında.

Croptopa Farklı Bir Dokunuş

Zara’nın croptop konusundaki başarısından sual olunmaz. Cool şıklığın vazgeçilmez parçası croptopa tersten bir yaklaşım ile fiyonk takan Zara yine farkını ortaya koymuş. Bu şık parça da 100 liranın altında, tabii çok altında olduğu söylenemez.





Croptopa tersten bir yaklaşım ile fiyonk takan Zara yine farkını ortaya koymuş.

Yaz Aşkına: Bermuda

Yaz geldi. Şort ve bermuda sezonu açıldı. Pull and Bear’ın elastik belli bermuda şortu ile yaza rahat bir merhaba diyebilirsiniz. Rahat olduğu kadar şık olan bu parçanın siyah dışında pembe, beyaz ve haki renklerinin olduğunu da belirtelim.





Pull and Bear’ın elastik belli bermuda şortu ile yaza rahat bir merhaba diyebilirsiniz.

Organik ve Şık: Basic Tişört

Basic tişört gibisi yok. Rahatlığın ve coolluğun simgesi sanki. Mango’da organik pamuklu basic tişörtün fiyatı sadece 34.90. Yani hem doğayı koruyan organik materyaller ile üretilmiş bir ürün satın alabilir hem de şıklığı yaşayabilirsiniz. Üzerindeki yazı ise takdire şayan: “Aklım San Francisco’da diskoda”…





Mango’da organik pamuklu basic tişörtün fiyatı sadece 34.90.



İç Güzellik Önemli

İç çamaşırı kimse görmeyecek dahi olsa kendimizi iyi hissetmemiz için önemli bir parça. Kumaşı sağlıklı olan, deseni ve rengi zevkimize göre olan çamaşırlar ile kendimiz iyi hissetmemiz daha kolay. Hele bir de o çamaşırlar Oysho ise. Oysho’nun brezilya modeli üçlü seti sadece 79.95 lira.





Oysho’nun brezilya modeli üçlü seti sadece 79.95 lira.

Sahil Sezonu Açıldı

Yaz geldi. Yaz demek deniz demek, güneş demek, sahil demek. Sahilde tarzınızı konuşturacağınız bikiniler ise sandığınızdan çok daha uygun fiyatlı. Penti’den alacağınız bu bikini üzerini ister siyah, ister beyaz, ister çift renkli; isterseniz yüksek bel, isterseniz düşük bel bir alt ile kombinleyebilirsiniz.





Penti’den alacağınız bu bikini üzerini ister siyah ister beyaz ister çift renkli bir alt ile kombinleyebilirsiniz.

Güneş Kadar Sarı: Mudo Gömlek

Rengi yaz güneşi kadar sarı olan bir gömlek. Üstelik yazın yakmayacak kumaşı ile ferah ve Mudo. 100 liranın altında alınacakları listesinin nefis parçalarından biri daha. Bu parça indirim kaçmadan dolabınızdaki yerini almalı.





Yazın yakmayacak kumaşı ile ferah ve Mudo.

Klasik Sevenlere: Siyah Topuklu Ayakkabı

100 liranın altında ayakkabı mı olurmuş demeyin. Trendyolmilla’nın uygun fiyatlı ayakkabılarına bir göz atın. Klasik çizgilere sahip, siyah topuklu ayakkabı görülmeye değer doğrusu.





Klasik çizgilere sahip, siyah topuklu ayakkabı görülmeye değer.

Onsuz Olmaz: Jean Pantolon

Pantolon denilince akla ilk gelen şey jean pantolon. Kabul etmek gerekir ki jeanler her zaman biraz pahalıdır. Ancak bu jean bu klişeyi kırıyor. 29.90’lık fiyatı ile yüzleri güldüren bu jeanin kesimi de sizi mutlu edecek. Siz en iyisi Boyner’in sayfasında Limon Company’i bir ziyaret edin.





29.90’lık fiyatı ile yüzleri güldüren bu jeanin kesimi de sizi mutlu edecek.

Her Zaman Cool: Sweatshirt

Sweatshirt giymeyi sevenler sweatshirtün ne kadar rahat olduğunu bilir. Hem bu kadar rahat olup hem bu kadar cool olan az parça var doğrusu. Sweatshirtleri normalde görmeyi alıştığımız fiyat dilimi 100 lira altı değil. Ancak LC Waikiki sweatshirtlerin fiyatını o kadar aşağı çekmiş ki almazsanız üzülürsünüz.





LC Waikiki sweatshirtlerin fiyatını o kadar aşağı çekmiş ki almazsanız üzülürsünüz.