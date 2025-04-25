Anneler Günü hediye önerileri 2025: Birbirinden farklı 20 hediye fikri
Anneler gününde annenize ne hediye alacağınız konusunda kararsız olabilirsiniz. Anneler Günü için hediye seçerken annenin ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını ve tarzını düşünmek en iyisi olur. Zamanınız kısıtlıysa yazımızı okuduktan sonra annelerinize harika hediyeler seçebilirsiniz. İşte birbirinden farklı anneler günü hediye fikirleri...
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Ribbon Flowers - Unicorn Lale Lila Gül Vazo Aranjman - 3.495 TL
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MANGO - Doğal elyaf shopper çanta - 1.999,99 TL
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SYORELL- DYNAMIC C-Bright Güneş Koruyucu Leke Karşıtı 50SPF- 510,00 TL
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Korkmaz Kahvekolik Twin Kahve Makinesi Inox Krom - 8.999,00 TL