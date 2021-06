Bu hediyelere ba-yı-la-cak: Babalar Günü için 10 farklı hediye

Babalar Günü'nde babanıza ne hediye alacağınız konusunda kararsızsanız, doğru yerdesiniz. Çünkü Babalar Günü için birbirinden güzel ve en önemlisi her bütçeyi mutlu edebilecek hediye alternatifleri hazırladık. İşte Babalar Günü için 10 hediye fikri!

Babalar Günü Tarihçesi: Nasıl ortaya çıktı?

Babalar Günü her zaman Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır. Bu yılki Babalar Günü, 20 Haziran 2021'de gerçekleşecek. Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü fikri aktivist Anna Jarvis'in 1900'lerin başında Anneler Günü'nü önermesinden sonra geldi. Üzücü bir olay sonucunda Babalar Günü fikri oluştu. 5 Temmuz 1908'de ABD’de, Fairmont Coal Company madenlerinde meydana gelen patlamada ölen 362 erkek için baba temalı bir anma düzenlendi. İlk kez Babalar Günü 19 Haziran 1910'da Washington eyaletinde kutlandı.

Babalar Günü İçin 10 Farklı Hediye Seçeneği

Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye vermek için onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatta en çok kullanabileceği şeyleri düşünün. Kullanışlı bir hediyenin yanında ayrıca Babalar Günü‘nde babanızla beraber yapabileceğiniz aktiviteleri de tercih edebilirsiniz. Alacağınız veya vereceğiniz hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale de getirebilirsiniz.

İşte Babalar Günü için hediye önerileri:

Kendi el emeğinizle yapabileceğiniz hediyeler

Hobiye yönelik hediyeler

Sıra dışı, şaşırtıcı hediyeler

1) Sürpriz Mesajlar

Babanızın buzdolabını her açtığında, her atıştırmalığa elini attığında kendisine özel yazılmış güzel bir not bulmasına ne dersiniz? Üstelik bunu bir gün değil, birkaç gün devam ettirebilirsiniz.

2) Mutluluk Kavanozu

Babanızın en sevdiği kekten ya da kurabiyeden yapıp özel yapacağınıza bir kutuya ya da kavanoza, saklama kabına yerleştirmeye ne dersiniz? Belki de işe giderken atıştırmalık olarak yanında götürebilir, iş arkadaşlarına evladının özenle hazırladığı kutudan kendine özel yapılmış tatları arkadaşlarına ikram eder…

3) Hobi Bahçesi

Babaların gelecek planlarında hep bir gün bahçe ile uğraşmak vardır. Belki bu planı henüz gerçekleştirmesine vakit olabilir, peki bitkilerle ilgilenebileceği, bakımından keyif alabileceği ufak bir teraryum ya da dikey bahçe oluşturmaya ne dersiniz?

Bloom and Fresh - Arizona XL, Kaktüs Sukulent Aranjmanı, 499,90 TL

4) Eşofman – Yürüyüş Takımı

Babanıza hep gömlek, kravat gibi kıyafetler hediye ettiniz ama nedense şık ve rahat bir eşofman takımı ya da yürüyüşte kullanabileceği rahat bir kombin hediye etmeyi hiç düşünmediniz. İşte şimdi tam sırası… Yürüyüş yaparken, dinlenirken giyebileceği yepyeni bir eşofman ya da yürüyüş takımı inanın onu çooook mutlu edecek.

U.S. Polo Assn. - Mont 538,95 TL, T-Shirt 153,95 TL, Eşofman Altı 153,95 TL

Kiğılı - Spor Yelek 299.99 TL, Jogger Pantolon 199.90 TL, Kısa Kol Sweatshirt 59.90 TL

5) Yıllık Üyelik Paketleri

Babanıza tüm yıl boyunca kullanabileceği dizi-film ya da maç izleme platformları üyeliği satın alabilirsiniz. Hatta Babalar Günü’nde de babanızla izleyebileceğiniz bir filmi açıp beraber vakit geçirebilirsiniz.

6) Antrenman Günü

Babanızla, Babalar Günü sabahı birlikte bir ormana veya parka giderek koşu yapabilir, ardından egzersizler yaparak babanızla hem keyifli hem de sağlıklı bir pazar günü geçirmiş olursunuz. Hatta eğer babanız sporla çok ilgileniyorsa ona evde spor yapmasını sağlayabileceği spor malzemeleri de satın alabilirsiniz.

7) Tıraş Seti

Eğer güzellik ürünlerinin sadece kadınlara alınabileceğini düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Babanıza içinde makinesi, losyonu, kremi olan bir tıraş seti alabilirsiniz. Ayrıca birlikte almasanız da ayrı ayrı bu ürünleri alıp bir kutuda kendiniz paketleyebilirsiniz.

Goldmaster- Matrix Şarjlı Erkek Bakım Saç ve Sakal Tıraş Seti 12 in 1: 489,90 TL

8) Olta takımı

Babanıza hafta sonu ya da hafta içi sabah erkenden balık tutup stres atma fikrini aşılamaya ne dersiniz? İnanın bu sadece babanız için değil, hatta evdeki diğer bireyler için bile dinginleştirici bir kaçamak olacak. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey babanıza olta takımı hediye etmek. Kesinlikle bayılacak…

9) Yürüyüş Ayakkabısı

Babanıza yürüyüşlerde ya da günlük hayatında ayaklarını rahat ettirecek güzel bir spor ayakkabısı hediye edebilirsiniz. Yeni bir çift spor ayakkabı 7’den 70’e herkesi mutlu eder.

Pierre Cardin Yürüyüş Ayakkabısı - 999,95 TL





Claudio Conti marka hakiki deri sneaker 179,99 TL

10) Güneş Gözlüğü

Her baba havalı bir güneş gözlüğüne bayılır. Ona bu Babalar Günü’nde yeni bir güneş gözlüğü hediye edebilirsiniz. Bu yaz bol bol kullanacak…