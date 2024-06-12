Beymen, ikinci elde çantadan sonra şimdi de ayakkabı satışını başlattı

Beymen, sürdürülebilir moda mottosu ile Mayıs 2023’te Beymen Reborn’u başlatmıştı. Lüks ikinci el moda satışı ile Beymen Reborn, modanın bir döngü içinde birinden diğerine hayat bulmasına olanak sağlamıştı. Önce 82 marka ile satışa başlanmış ardından yüzlerce marka satışa dahil olmuştu. Toplantıda aktarılana göre, sitede en hızlı satılan ürün ise satışa açıldıktan yalnızca birkaç dakika sonra ikinci sahibini bulan bir valizdi.

İKİNCİ EL AYAKKABI SATIŞI DA BAŞLADI

İlk etapta lüks ikinci el çanta satışı ile başlayan projede şimdi de modanın başka bir tutku nesnesi olan ayakkabı satışı yapılmaya başlandı. Beymen Reborn, ikinci etap olarak ikinci el ayakkabı satışına başladığını düzenlenen bir basın toplantısı ile duyurdu. Az kullanılmış veya kullanılmadan dolap bekleyen lüks ayakkabılar artık ikinci sahipleriyle buluşacak ve moda bir döngü ile devam edecek.

KARBON AYAK İZİ AZALACAK

Toplantıda ikinci el satışlarının artık yalnızca internet sitesinde değil, Zorlu Center’daki mağazalarında kurulan bir köşede de satılacağı bilgisi aktarıldı. Aslına bakarsanız ikinci el çanta ve ayakkabı satışı için sosyal medya hesapları ve belirli mobil uygulamaları dışında bir alternatif yaratmış olması Beymen’e bir teşekkür sebebi. İkinci el modada güvenilir satış kanalı, yapılacak alışverişte en önemli unsurdur. Marka bu anlamda müşterilerine güven sözü veriyor. Beymen CEO’su Elif Çapçı toplantıda, ikinci el üzerine kurulan ekibin sıkı bir çalışma ile titizlikle operasyonları yürüttüğünü belirtti. Lüks moda ürünlerinin onları kullanacak yeni sahiplerine ulaşmalarıyla kişi başı maliyetlerin azalması karbon ayak izini de azaltmada etkisi olacağını aktaran Elif Çapçı, satıcıların sattıkları ürünlerinden elde edecekleri gelirleri Deniz Temiz Derneği / TURMEPA’ya bağışlamak istemeleri durumunda komisyon kesintisi olmayacağını da ekledi.

SIRADA MÜCEVHER VE LÜKS SAAT VAR

Toplantıda Beymen Reborn’un mücevher ve saat alanında da ikinci el satışı yapmaya hazırlandığı duyuruldu. Mücevher ve saat konusunda orijinallik ve bakım gibi operasyonların daha komplike süreçler olduğunu belirtelim. İkinci el mücevher ve saat satışını merakla bekliyoruz.