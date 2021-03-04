Bu hafta BİM'e neler geliyor? İşte BİM 5 Mart 2021 aktüel kataloğu

BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Üç sayfadan oluşan katalogda her türlü ihtiyaca yönelik ürün bulmak mümkün. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen alışveriş severler diledikleri ürünü kendisine en yakın mağazaya giderek alabilecek. Peki BİM 5 Mart 2021 aktüel kataloğunda neler var? Sizler için yakından inceledik:

3 sayfadan oluşan aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında cam set üstü ocak, buzdolabı, blender seti, çelik termos, döküm tencere, manuel rondo, fincanlı filtre kahve makinesi, çok amaçlı dolap, tek fiyat çelik ürünler ve saklama kabı gibi ürünler bulunuyor.



Aktüel ürünler listesinin ikinci sayfasında uydu alıcılı smart tv, buhar jeneratörlü ütü, koltuk örtüsü, ortopedik yastık, pelüş cüzdan, araç telefon tutucu, termal tayt ve çeşitli oyuncaklar yer alıyor.

Bim aktüel 5 Mart 2021 kataloğunda üçüncü sayfası ise mutfak ürünleri ile dolu. Bim camlarında şimdiden gösterime çıkan ürünlerde ilk fırsat çift fonksiyonlu Türk Kahvesi makinesi olan Abdullah Efendi Keyif Türk kahvesi makinesi 239,00 TL’den geliyor. Tek seferde 4 fincan pişirebilen ürün akıllı algılama sensörü ile taşmayı da engelliyor.

Onun dışında cam tabak, cam kase, bardak çeşitleri, krema pompası, dijital mutfak tartısı, kek kalıbı çeşitleri ve sunum tabağı gibi ürünler de katalogda yerini alıyor.