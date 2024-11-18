Derimod, ACBC ile iş birliği yaparak sürdürülebilir koleksiyonunu çıkardı

Derimod, sürdürülebilir materyallerin moda endüstrisinde kullanımı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden İtalyan markası ACBC ile bir iş birliği yaparak hazırladığı ayakkabı koleksiyonunu düzenlediği bir davet ile tanıttı.

Markanın ilk sürdürülebilirlik odaklı koleksiyonunda 30 parça yer alıyor. Derinin dünyadaki en sürdürülebilir malzemelerden biri olduğuna dikkat çeken Derimod, burada dikkat edilmesi gereken noktanın derinin nasıl tedarik edildiği olduğunu vurgulandı.

Toplantıda ürünlerin sürdürülebilirlik ilkelerine uyumluluğu sertifikalarla destekli bir fabrikada üretildiği belirtildi. Derimod, bu ilk kapsül koleksiyondan edindikleri tecrübe ile kendi koleksiyonlarında sürdürülebilir malzemelerin payını arttırmak istediklerini; bunun için de derinin tedarik koşullarını iyileştirerek ayakkabı, çanta ve cekette sorumlu şekilde tedarik edilmiş malzemelerin iktidarını arttırmak istediklerini belirtti.

QR KOD İLE ÜRÜNÜN NEREDE NASIL ÜRETİLDİĞİ GÖRÜNTÜLENİYOR

Ürünlerin malzeme bilgilerinden üretim tesisinin bilgilerine varan ayrıntıların, ürünün üzerinde yer alan QR kod ile görüntülenebileceği bir takip sisteminin kurulduğunu belirten Derimod, şeffaflığı son derece önemsediklerini de ayrıca aktardı.