Dikkat dikkat bikini alıyoruz: Doğru bikini nasıl seçilir 3 kritik öneri

Doğru bikini nasıl seçilir? diyorsanız bu yazımız size göre... Yaz mevsiminin en önemli olayıdır bikini alışverişi. Tüm kış kalın giysiler içerisinde yaz hayali kurarken, birbirinden renkli bikiniler vitrinlerden bizlere göz kırpmaya başladıysa artık tatil vakti gelmiş demektir. Bikini alışverişini henüz güneşle haşır neşir olmadan yapmaya kalkmak biraz moral bozucu olabilir. Öncelikle bunun bilincinde olmamız lazım. Kışın aldığımız kiloları da saymazsak yaza mükemmel bir bikini alışverişi ile başlamak için şu üç adıma dikkat etmemiz yeterli!



1. Renk

Koyu cilt rengine sahip olanlar için en uygun bikini rengi açık ve canlı renkler. Sarı, turuncu ya da altın tonlar koyu tenliler üzerinde çok daha canlı ve dikkat çekici duruyor. Henüz bronzlaşmamış olanların ise daha koyu renkleri tercih etmesi gerekiyor. Eğer kışın biraz balıketi olduysanız o zaman renkli ya da küçük desenli bikinileri tercih edebilirsiniz.



2. Kumaş

Bikinin kumaşını iyi seçmek gerekiyor. Eğer daha çok güneşlenmek niyetiyle bikini alıyorsanız o zaman pamuk oranı daha yüksek olan bikinileri tercih etmelisiniz. Bu bikiniler hem daha sağlıklı hem de daha rahat güneşlenmenizi sağlayacak. Eğer güneşlenmeye çok ihtiyacım yok, zamanımın çoğunu suda geçireceğim diyenlerdenseniz o zaman da bikininizi polyamid – elastan kumaşından olmasına dikkat etmelisiniz.



3. Kombin

Eskiden bikinilerimizi alırken kombin yapma imkanımız pek yoktu. Onun yerine aynı desenden alt-üst takım bikiniler tercih ediliyordu. Ama şimdi artık birbirinden farklı model ve renkte bikini parçalarını birleştirip, istediğimiz modeli ortaya çıkartabiliyoruz. Ya da çok beğendiğimiz bir üstü değişik renkte bir çok alt parça ile kombinleyebiliyoruz. Ayrıca bazı markalar işi bize bırakmadan bu kombini kendileri de yapabiliyorlar.