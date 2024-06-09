Güzellik ve Bakım Haftası, indirim sunuyor
10 Haziran tarihine kadar sürecek olan Güzellik ve Bakım Haftası kampanyası güzellik ve kişisel bakım ürünlerinde avantajlı alım sağlıyor.
Amazon’un kişisel bakım ve güzellik ürünlerini kapsayan Güzellik ve Bakım Haftası, sıkça kullandığımız bakım ürünlerinde indirim sunuyor.
İndirimli markalar arasında, Bioderma, Institute Esthederm, Etat Pur, Maybelline, L’Oreal Paris, Garnier, Dove, Clear, Elidor, Vaseline, Nivea, OGX, Sebamed, The Purest Solutions, Schwarzkopf Gliss yer alıyor.