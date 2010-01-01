Bu yılın trend raporunun ilk maddesi ‘yakışanı seç!’ Herkes kendi olabildiği kadar şık, ruhuna ve fiziğine en uygun olanı bulduğu zaman iyi hissediyor. Glocal ile 8’de 8 kusursuz stilleri seçtik. Size de sizi en iyi yansıtanı seçmek düşüyor.

ETNİK YÜKSELİŞ



İddialı tek bir parça ile duruşunuzu tamamen değiştirebilirsiniz. Sade bir kombinin bu yıl kurtarıcısı kesinlikle pançolar. Uzun ve püsküllü bir model dolabınızda yerini almalı.

GLOCAL YELEK 489 TL



İDDİALI&ASİL





GLOCAL TRIKO TAKIM 579 TL



Birkaç yıldır en sık gördüğümüz anahtar parçalar kesinlikle crop top’lar! Yüksek bel pantolonlarla olduğu kadar eteklerle de bir araya geldiğinde oldukça iddialı bir görüntü oluşturuyor. Bu görüntüyü daha asil hale getirmek için alt-üst aynı renk seçimler yapmaya çalışın.





ÖZGÜR RUH





GLOCAL ELBISE 789 TL



Hippi ruhu yine, yeni, yeniden aramızda... Uzun çiçekli elbiselerle hem rahat hem şık olmak mümkün. Birlikte kullanacağınız kovboy botlar ise tarzınızı yansıtmak için olmazsa olmaz.



RENKLİ DÜNYA





GLOCAL KABAN 699 TL



Yumuşacık dokulu kaban ve paltoların 2021’ye girerken kendilerine ekledikleri bir şey var: Renk! Sportif kombinlerinizi bir üst seviyeye taşımak için kesinlikle anahtar parça bu sene onlar.



SADELİK KAZANIR!





GLOCAL TRIKO TAKIM 629 TL



Triko takımları tanımlarken şık mı, sportif mi derdiniz? Bize göre ikisi bir arada. Eşofman rahatlığındalar ama bu ‘bununla her yere gidilir’ dememize engel değil. Yeni normalin olmazsa olmazı ile tanışın.



TARZ SAHİBİ





GLOCAL ELBISE 579 TL



Mevsimsiz mini çiçekli elbiseleri kış aylarında bot ve çizmelerle bir araya getirmeyi seviyoruz. Unutmayın üzerine alacağınız paltonuz etek boyundan biraz daha uzun olmalı. İşte tarz yaratmanın en kolay yolu.



ŞIK DURUŞ





GLOCAL TOP 419 TL



Uçuş uçuş seçimlerle kusurlarınızı kapatmanın ne kadar kolay olduğunu biliyorsunuz tabii ki... Altına giyeceğiniz yüksek topuklu bir ayakkabı ile bu akşam yemeğe nereye gitmek istersiniz?



ZAMANSIZ





GLOCAL TRIKO HIRKA 399 TL



Triko hırkalar klasikler arasında ilk sıradaki yerini bu kış da koruyor. Fırfır detaylar ve salaş kesimler ise bu sene hırkaların kimliğini belirliyor.



KİMLİK KARTI



Yerel giyim tarzlarından ilham alan Glocal, tüm dünyada moda severlerin beğenisine sunulan bir moda markası. Glocal; bölgesel ve geleneksel desenleri modern çizgilerle birleştirerek zarif ve benzersiz bir koleksiyon sunuyor. Ürünlerinin büyük bir kısmı İtalya’da dizayn edilip üretiliyor. Glocal koleksiyonları ile tüm gününü hem şık hem konforlu geçirmek isteyenleri mutlu ediyor.



www.jeanslab.com.tr



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