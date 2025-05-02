Mezuniyet elbiseleri 2025: Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade lise mezuniyet elbiseleri

Yıllardır emek verdiğiniz okul yılları sona eriyor. Ve bu günde ne giyeceğinize karar vermek, büyük bir karar…Kısa, uzun, dar, kabarık, dar, parlak ya da minimal olmak üzere birçok mezuniyet elbisesi seçeneğiniz olduğunu söyleyebiliriz. Maksi elbiselerde ince askılı mini elbiselere kadar lise mezuniyet elbiselerini sizler için derledik.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Mezuniyet elbiseleri 2025: Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade lise mezuniyet elbiseleri - Resim : 1

OLEG CASSINI 

Sarı Fiyonk Askılı Drapeli Uzun Elbise 

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Mezuniyet elbiseleri 2025: Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade lise mezuniyet elbiseleri - Resim : 2

MACHKA

İşlemeli hakim yaka elbise 

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Mezuniyet elbiseleri 2025: Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade lise mezuniyet elbiseleri - Resim : 3

ROMAN

Çıkarılabilir İnce Askılı Straplez Midi Boy Elbise - Ekru

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Mezuniyet elbiseleri 2025: Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade lise mezuniyet elbiseleri - Resim : 4

 RAISA & VANESSA

İpek Püsküllü ve Swarovski Taş Detaylı Kolyeli Sırtı Açık Mavi Mini Elbise