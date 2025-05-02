Anasayfa Moda Alışveriş Mezuniyet elbiseleri 2025: Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade lise mezuniyet elbiseleri
Mezuniyet elbiseleri 2025: Kısa, midi, uzun, dar, kabarık, sade lise mezuniyet elbiseleri
Yıllardır emek verdiğiniz okul yılları sona eriyor. Ve bu günde ne giyeceğinize karar vermek, büyük bir karar…Kısa, uzun, dar, kabarık, dar, parlak ya da minimal olmak üzere birçok mezuniyet elbisesi seçeneğiniz olduğunu söyleyebiliriz. Maksi elbiselerde ince askılı mini elbiselere kadar lise mezuniyet elbiselerini sizler için derledik.
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OLEG CASSINI
Sarı Fiyonk Askılı Drapeli Uzun Elbise
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MACHKA
İşlemeli hakim yaka elbise
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ROMAN
Çıkarılabilir İnce Askılı Straplez Midi Boy Elbise - Ekru
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RAISA & VANESSA
İpek Püsküllü ve Swarovski Taş Detaylı Kolyeli Sırtı Açık Mavi Mini Elbise