Mezuniyet elbiseleri seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini listelemeye çalıştık. Öncelikle kumaş seçimi ile başlayın. Mevsime göre uygun kumaşı belirledikten sonra bütçenize karar verin. Özel dikim, kiralama veya satın alma seçeneklerini değerlendirirken cüppenizin rengiyle ve boyuyla uyumlu bir seçim yapın. Ayakkabı seçimini ise elbisenizin kumaşı ve desenine göre yaparken, bütün gece dans ederken acı çekmeyeceğiniz bir stilde olmasına özen gösterin. Biri bana bunu önceden söyleseydi mezuniyetimden çok daha fazla keyif alabilirdim.

Yaza adım adım yaklaşıyoruz, hazırlıklar şimdiden başladı. Önce elbise seçilecek, sonra ayakkabı, saç makyaj derken, herkes tatlı bir telaş içinde. İster lise ister üniversite mezuniyeti olsun, bir gencin en önemli anılarından biri de mezuniyet töreni ve ardından gelen kutlamadır. Bir dönem bitip yenisi başlarken, aile bir yanda, arkadaşlar diğer yanda herkes o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf ve video çekerken herkes en güzel halinde olmak ister!



Peki mezuniyet elbisesi seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Saçtan makyaja, ayakkabıdan çantaya kadar düşünülecek çok şey var. En mükemmel elbiseyi aramaya şimdiden hazırlıklara başlayanlar için dikkat edilmesi gereken püf noktalarını sizler için derledik...





Mezuniyet Elbiseleri de Önemli Ama Asıl Etkiyi Yaratacak Olan Sizsiniz!



Her şeyden önce o gün sizin gününüz. Saçınız, elbiseniz, ayakkabınız elbette önemli ama en büyük etkiyi enerjinizle siz bırakacaksınız. Elbiseniz çok göze batmasın ama çok da sıkıcı olmasın, çekici bir tarafı olsun. Sonuçta yetişkin olmaya bir adım daha yaklaştığınızı gösterirken, gençliğinizin ve güzelliğinizin tazeliğinden ödün vermeyin. Kısacası ne seçerseniz seçin ama giyince kendinizi balonun en güzeli gibi hissetmediğiniz bir mezuniyet elbisesi seçmeyin!





Gecenin en güzeli siz olun!





Mevsime Uygun Kumaş Seçin



Mezuniyetinizin tarihini şimdiden biliyorsanız o tarihte havanın nasıl olacağına bakarak, önce uygun kumaşa karar verin. Eğer tören yazın olacaksa sizi terletecek bir kumaş seçmeyin, gecenin sonuna doğru çok pişman olabilirsiniz. İpek, pamuklu ve keten yaz için uygun kumaş alternatifleri olabilir.



Eğer mezuniyetiniz baharda olacaksa elbisenizin üzerine şık bir bolero ya da şal seçmeyi de atlamamanız gerekir. Kimse fotoğraflarda o şık elbiseyi kapatan kocaman bir ceketle poz vermek istemez!





Bütçenize Göre Mezuniyet Elbisesi Seçin

Kumaşa karar verdikten sonra kendinize bir bütçe aralığı belirleyin. Mezuniyet elbiseleri dediğimizde ikinci el vintage kıyafet almaktan, houte couture bir elbise kiralamaya, indirimli online alışverişten özel dikime kadar birçok alternatif bulunuyor.



Eğer bütçeniz kısıtlıysa indirimli online kampanyaları takip etmeye şimdiden başlayın.



İkinci el butikleri gezip size uygun bir elbise aramak için en az 1 ay zaman verin kendinize, acele etmeyin.

Bütçe sorun değilse, o zaman ölçülerinize özel tasarlanmış mezuniyet elbiseleri için önce model bakın, sonra stilinize uygun tasarım yapan butikleri araştırın. Unutmayın özel kıyafetler çok zaman alır ve iyi butiklerin programı her zaman uygun olmayabilir. Olabildiğince erken randevu alın.



Herkesten farklı bir seçim yapmak istiyorsanız ama bütçeniz dikime uygun değilse, o zaman kiralama yapan butikleri araştırabilirsiniz. Daha önce üretilmiş bir elbiseyi kullanmak hem şık ve yaratıcı hem çevre dostu hem cüzdanı hafifleten bir seçenek.











Cüppe ve Kep Önemli

Mezuniyet elbiseleri seçilirken cüppe ve kepi unutmamak lazım. Çoğu mezuniyet gündüz başlayıp akşam baloya kadar devam eder ve arada üst değiştirecek zaman olmaz. O yüzden birkaç noktayı hatırlatmak istiyoruz.



Cübbenizin rengi ile uygun bir elbise seçin. Birçok okul siyah cübbe kullanmakla beraber eğer cübbe renginiz farklıysa, fotoğraflarda kontrast yapmayacak bir renk elbise seçin. Örneğin cübbeniz açık mavi ise altına koyu mor bir elbise yerine yine açık ve pastel tonlarda bir elbise seçmenizi öneririz.



Cübbe boyuna ve şekline uygun bir seçim yapın. Genelde diz boyunda veya biraz üzerinde mezuniyet elbiseleri en uygunudur. Uzun bir elbise istiyorsanız, koştururken ayaklarınızın takılmayacağı bir boy seçin. Ayrıca çok kabarık bir elbise seçerseniz de cübbenizin altında ve fotoğraflarda tuhaf gözükme riskini unutmayın.









Ayakkabı Seçimi

Koşturmak demişken son olarak ayakkabılara gelelim. Üzerinizde cübbe varken neredeyse tek ilgi çeken parça ayakkabılarınız olacaktır. Bir de bütün gün koşturacağınızı göz önünde bulundurarak ayakkabı seçmenizi öneririz.





Eğer yazsa, ayaklarınızın sıcaktan ve danstan şişebileceğini göz önünde bulundurarak yarım numara büyük almak isteyebilirsiniz.



Ayrıca dolgu topuk, hasır topuk gibi seçimler çiçekli ve daha taze elbiseler için uygunken, elbise renginizle uyumlu kumaş veya deri topuklular daha abiye mezuniyet elbiseleri ile giyilebilecek seçeneklerdir.

