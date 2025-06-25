Moda gurularının iyi bildiği Türkiye ve dünyadan 23 kült çanta

MISELA- Sienna At Los Angeles

MISELA markasının "Sienna At Los Angeles" modeli, markanın modern ve zamansız tarzını yansıtan zarif bir el çantasıdır. Günlük kullanım için ideal olup, hem şıklığı hem de pratikliği bir araya getirir. "Sienna At Los Angeles" çantası, modern kadının hem günlük yaşamında hem de özel anlarda stilini tamamlayacak, zahmetsizce şık bir aksesuar olarak öne çıkar.