Moda gurularının iyi bildiği Türkiye ve dünyadan 23 kült çanta
Bazı çantalar vardır ki, sadece bir aksesuar olmaktan öteye geçer; zamana meydan okur, nesiller boyu taşınır ve modanın değişken rüzgarlarına rağmen ikonik statüsünü korur. Bu "kült" çantalar, sadece birer eşya değil, aynı zamanda stilin, tarihin ve zanaatkarlığın birer sembolüdür. İşte gardırobunuzda her zaman özel bir yere sahip olacak, zamansız ve kült çanta modellerinden bazıları:
İşte hem dünyadan hem Türkiye'den zamansız ve kült çanta modelleri
Manc - Baby Jane Bordo Kadın Deri Çanta
Manc markasının Baby Jane Bordo Kadın Deri Çanta modeli, markanın zarif ve modern çizgisini yansıtan bir parça. Genellikle minimalist tasarımları ve kaliteli deri işçiliğiyle öne çıkan Manc çantalar, Baby Jane modeliyle de benzer bir estetiği sunuyor.
Staud - MOON BAG SADDLE
Sarah Staudinger'in tasarımlarının çekiciliği yadsınamaz; bu ister kült hazır giyim koleksiyonları olsun, ister göz alıcı çanta seçkisi. Markanın çantaları söz konusu olduğunda, her biri en son trendleri yansıtıyor. Favorilerimiz arasında modern ay çantaları ve klasik bowler çanta siluetleri yer alıyor.
MISELA- Sienna At Los Angeles
MISELA markasının "Sienna At Los Angeles" modeli, markanın modern ve zamansız tarzını yansıtan zarif bir el çantasıdır. Günlük kullanım için ideal olup, hem şıklığı hem de pratikliği bir araya getirir. "Sienna At Los Angeles" çantası, modern kadının hem günlük yaşamında hem de özel anlarda stilini tamamlayacak, zahmetsizce şık bir aksesuar olarak öne çıkar.
Dragon Diffusion: Yaz Aylarını Aşan Sepet Çantalar
Dragon Diffusion, yaz aylarının ötesinde kullanıma uygun, geniş sepet çantalar konusunda uzmanlaşmıştır. El dokuması çantalarının her biri, incelikli ve sürdürülebilir bir ifade yaratmak için tasarlanmıştır. Bir dizi nötr renk seçeneğiyle gelen Dragon Diffusion tote, sertifikalı bir temel üründür.