Sokak stili: Minimalist sarı

Elele Kasım 2024 sayısından

Ne neon kadar iddialı ne de tamamen geri planda kalacak kadar sade. Özellikle minimalizmi seven ama yumuşak bir tonla stilini öne çıkarmak isteyenler için vazgeçilmez bir renk olmaya aday. Bu ton sarı bej, krem, kahverengi ve beyaz gibi nötr tonlarla uyumlu. Daha iddialı bir görünüm için bu renkteki bir elbiseyi siyah deri ceket ve botlarla tamamlayarak sert ve yumuşaklık dengesi yakalanabilir. Altın tonlarındaki takılar, doğal taşlı kolyeler ve krem renkli çantalar da bu rengi iyice ön plana çıkaracaktır.

Hazırlayan: İrem Naz Güvel