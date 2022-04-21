Anneler Günü hediye önerileri: Birbirinden farklı 40 hediye fikri
Anneler Günün'de annenizi şımartmaya ne dersiniz? Ona alacağınız bir hediye ile onu ne kadar sevdiğinizi söyleyebilir, çeşitli hediyelerle onu mutlu edebilirsiniz! Farklı ihtiyaçlara ve isteklere göre Anneler Günü'nü unutulmaz kılın. İşte Anneler Günü için 40 farklı hediye seçeneği.
Annelerin ne kadar önemli olduğunu her zaman bilsek de onlara olan sevgimizi gösterebileceğimiz 8 Mayıs Anneler Günü'ne sayılı günler kaldı. Annenizin sizler için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bu özel günde sevginizi sembolize eden bir hediye almak annenizi mutlu edebilir! Anneler Günü için alacağınız hediye annelerimize onlara verdiğimiz değerden daha az olsa da sembolik bir hediye ile annenize olan sevginizi taçlandırabilirsiniz. Anneler Günü'nde ne alacağınız konusunda kafanız hala karışıksa onların ihtiyaçları, istekleri ve sevdiği hobilere göre bir hediye seçmek onları o güne özel dünyanın en mutlu annesi yapabilir. Spor tutkunu bir anneye, gezmeyi seven bir anneye veya misafir ağırlamayı seven bir anneye neler alabilirsiniz? Tüm zevke, modele ve ihtiyaca uygun Anneler Günü hediyeleri listemizden annenizin seveceği hediyeleri seçerek onları şımartabilirsiniz. Anneler Günü'nde ne alsam diye düşünüyorsanız Anneler Günü hediye seçenekleri listemiz tam size göre! İşte Anneler Günü için birbirinden farklı 40 hediye seçeneği:
Tommy Hilfiger-Co Floral Midi Gömlek Elbise 2.599,00 TL
Anneler Günü için şık bir küpe hediye etmek her zaman kurtarıcınız olabilir.
Reis Kuyumculuk- Safir Detaylı Kadın Altın Çizgi Küpe 8.750,00 TL
Asla yaşlanmayan ve bakımını aksatmayan annelere bir gece serumu onlar için mutluluk verici bir hediye olabilir.
Estee Lauder- Advanced Night Repair Onarıcı Gece Serumu 545 TL
Bir kahvenin 40 yıllık hatırı var fakat annelerimizin sonsuza kadar hatırı vardır. Birlikte içebileceğiniz 4'lü kahve fincanı çok tatlı bir hediye olabilir.
Paşabahçe- Diamond Porselen Fincan Seti 4'lü 459,00 TL