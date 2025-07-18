'Aşkı Hatırla' Hande Erçel 7'nci bölüm kombinleri mercek altında!
Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı 'Aşkı Hatırla' dizisi, sadece sürükleyici hikayesiyle değil, aynı zamanda özenle seçilmiş stil kodlarıyla da büyük ilgi topluyor. Özellikle Hande Erçel'in canlandırdığı karakterin her bölümdeki şık ve trend kombinleri, izleyiciler tarafından merak ediliyor.
1 / 6
Hande Erçel'in başrolünü Barış Arduç'la paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki kombinleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Gelin, 7'nci bölümde öne çıkan kombinlere detaylı bakalım...
2 / 6
Elbise: Leam Almes Maxi Dress With Garter
19.500 TL
3 / 6
Şiyar Akboğa Gatsby Leather Short Trench Coat
7.500 TL
4 / 6
Kolye: Lizlook
14.999 TL