Aşktan doğan bir saat markasının hikayesi: EBEL

Özel bir hikayesi olan markalardan biri EBEL. Birbirlerine olan aşklarını ölümsüzleştirmek için 1911 yılında Eugéne Blum ve Alice Lévy tarafından kurulmuş. Markanın ismi kurucuları çiftin isimlerindeki harflerle yaratılmış.

Bu hikayeyi Saat&Saat’in EBEL’in Türkiye’de satışa başladığını duyuran özel davetinde öğrendik. Davette basın, moda dünyası ve cemiyetten isimler yer aldı. Markanın üretim süreçleri ve ürünleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

İsviçre saatleri üreten EBEL, portföyünde otomatik ve quartz saatlere sahip. Otomatik saatlerinde ETA mekanizma kullanılıyor. Ürünlerin kadranlarında yer alan taşlar, pırlanta ve VS2 sertifikasına sahipler. Bu saatleri satın aldığınızda saatlerle birlikte pırlantaların sertifikaları da ayrıca veriliyor. Orta üst segment saatlerde aşina olduğumuz üzere camlar safir ve bilezikler çelik, altın renkli aksamlar ise gerçek altın kaplama.

Marka, hem kadın hem erkek saatleri üretiyor. Son dönemin popüler ayrıntılarından çivi, bazı modellerde kullanılmış. Kadranlarda kullanılan mavi ve yeşilin tonların saatlere ayrı bir albeni kattığını da söylemek gerek.