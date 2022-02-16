Atiye Çolaklı'dan 2022 İlkbahar/Yaz tırnak modası

2022 İlkbahar-Yaz sezonunda birbirinden farklı, rengarenk nail artlar ön plana çıkıyor. Gökkuşağı renklerinin bir arada kullanılarak harmanlandığı, geometrik desenler ve parıltılı taşlar ile işlenmiş tırnaklar ellerinizde adeta bir sanat eseri haline geliyor. Son yıllarda özellikle tırnak bakım süresini uzatan yepyeni uygulamalar geliştiriliyor. Tırnak sanatçısı ve protez tırnak eğitmeni Atiye Çolaklı, düzenli manikür yaptırmanın önemli olduğunun ve doğru yerde, kaliteli malzeme ile işlem yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Uzun süreli bakım için protez tırnakları tercih ediliyor

Temiz ve güzel ellere sahip olmak için tırnak bakımının düzenli yapılması gerektiğini belirten Atiye Çolaklı, “Kalıcı oje ve protez tırnak uygulamaları ellerimizde uzun ömürlü bir bakımın garantisini veriyor. Protez tırnak birçok çeşidi bulunan, tırnakların daha sağlıklı ve uzun görünmesini sağlayan bir uygulama. Tırnağın üstüne yapılan işlem tırnağı kalınlaştırıyor ve kırılmasını önleyerek kişileri istediği kalın, uzun ve bakımlı tırnaklara ulaştırmış oluyor. Protez tırnak kalıcılık açısından da en çok tercih edilen teknik ve bende bir uzman olarak eğitimlerini veriyorum.” ifadelerini kullandı.

Canlı renkler ve göz alıcı desenler ön planda

Tırnaklarda farklı renkleri buluşturan desenler ve göz alıcı nail artlar en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Gökkuşağı renklerinin her tonu kullanılırken neon renkler ve renkli frenchler en sevilen modeller arasında. Oje renkleri için sonbahar aylarında daha çok toprak tonları, kahve tonları, yeşil ve nude tonların ön plana çıktığını belirten Atiye Çolaklı, yaz aylarında ise daha çok canlı renk ve desenlerin tercih edildiğini belirtti. Hatta birçok farklı ve canlı renk tonları bir arada kullanılabiliyor. Daha dikkat çekici olmak isteyenlerin tercihe bağlı olarak neon renkler, taşlar ve desenlerin tırnak sanatına işlenebildiğini söyledi.

Uzun ve bakımlı tırnakların sırrı

Tırnak süsleme sanatında önceliğin bakımlı tırnaklar olması gerektiğini belirten Çolaklı, “Manikür ve tırnak uzunluğu müşterinin isteğine göre ve uzman yönlendirmesine göre değişebiliyor. Müşterilerimiz genel olarak medikal manikürü tercih etseler de tırnak boyutu kişiden kişiye fark gösteriyor. Uzmanlar olarak bizler de onlara bu konuda yol gösteriyoruz. 2022 İlkbahar/Yaz sezonunda sanatla işlenmiş nail artlar, renkli frenchler ve uzun tırnaklar revaçta olsa da elbette son sözü müşterilerimiz söylüyor. İşlem sonrasında onların istedikleri tırnaklara kavuştuğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.