Manikür denildiğinde akla ilk gelen şey kuaförler. Evet, tırnaklarımız kuaförlere çok şey borçlu. Ama kuaföre gitmeden de, evdeki malzemeler ile manikür yapılabileceğini ve aslında bunun çok eğlenceli bir aktivite olduğunu keşfedebilirsiniz. Bu keşiften tam olarak bir yazı uzaktasınız. Evde manikür yapma rehberini keşfedin. Kendi manikürünüzü yapmak hem çok kolay hem de sandığınızda çok daha eğlenceli.

Eller bedenimizde en çok gördüğümüz yerler. Bu kadar sık baktığımız bir parçamızı güzel ve bakımlı görmek, kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor. Hem yaparken eğleneceğiniz, hem bittikten sonra kendinizi güzel ve bakımlı hissedeceğiniz manikür rehberi ile evde manikür yapmak artık çok kolay. Malzemeleri ve tırnaklarınızı hazırlayın; kendinize zaman ayırma ve tabii biraz süslenme vakti.

Malzemeler Temiz bir kap

Ilık su

Vazelin ya da sabun (bitkisel yağ da tercih edebilirsiniz)

Limon

Küçük bir havlu

Türk kahvesi telvesi ya da şeker

Zeytinyağı

Tırnak makası

Törpü

Kürdan

Tırnak eti makası

El kremi

Oje ya da parlatıcı

Maniküre başlamanın ilk adımı tırnak etlerini ve tırnakları yumuşatmak. Maniküre Başlayalım Maniküre başlamanın ilk adımı tırnak etlerini ve tırnakları yumuşatmak. Ancak bu adıma geçmeden önce tavsiyemiz her şeyi bırakıp kendinize sade bir türk kahvesi hazırlamanız. Daha sonra telvesini peeling olarak kullanacağınız için kahvenizi biraz koyu kıvamlı yapmanızı tavsiye ederiz.

Kahve hazırsa şimdi kahveyi soğutmadan ılık suyu hazırlayın. Bunun için ılık suyu kaba aktarın. İçerisine bir çay kaşığı vazelin, sabun ya da bitkisel yağ ekleyin. Suya yarım limon sıkmanız tırnaklarınızın beslenmesini sağlayacak ve renk değişimi, lekelenme gibi sorunları gidermeye yardımcı olacaktır.

Ellerinizi suyun içerisinde bir süre bekletin. Bekletme işlemi esnasında kahvenizin tadını çıkarın. Tırnak etleriniz yumuşadığında elinizi sudan çıkarın.

Eğer tırnak etleriniz çok büyük değilse kesmemenizi tavsiye ederiz. Bu durumda bir kürdan yardımıyla tırnak etlerinizi geriye itebilirsiniz. Eğer tırnak etleriniz büyükse tırnak eti makası kullanmanız gerekecektir. Etlerinizi dikkatli ve özenli bir biçimde kesin.

Bir kürdan yardımıyla tırnak etlerinizi geriye itebilirsiniz. Tırnaklarınız uzunsa önce tırnak makası yardımı ile kesin. Çok uzun tırnaklar kırılma tehlikesi içerisindedir ve içerisinde sürekli olarak kir biriktiğinden sağlıklı değillerdir.

Tırnaklarınızı kestikten sonra törpü yardımı ile düzeltin ve şekil verin. Eğer köşeli tırnaklardan hoşlanıyorsanız tırnaklarınızı keserken çok kısa kesmemeye çalışın. Bu sayede törpü yardımıyla kolayca şekil verebilirsiniz. Eğer yuvarlak tırnak seviyorsanız törpünüzü tırnağınızın doğal şeklini de göz önünde bulundurarak kullanmalısınız.

Tırnaklarınız ile şimdilik işiniz bitti. Gelelim ellere. İçtiğiniz türk kahvesinin telvelerini alın, içerisine biraz zeytinyağı katın ve karıştırın; doğal peelinginiz hazır. Eğer türk kahvesi hazırlamadım şimdi ne olacak diye düşünüyorsanız, korkmayın; şeker de türk kahvesi ile aynı işi görür. Peelingi hazırladıktan sonra her iki elinizin üst yüzeyine de ikişer dakika masaj yaparak peelingi uygulayın.

Ellerinizi yıkayın, kurulayın ve el kremi ile iyice masaj yapın. Elleriniz sizin bütün işlerinizi hallediyor, onları ödüllendirin..

El kreminin ardından ojenizi sürün. Oje sürerken kenarlara taşırma ihtimalinize karşın aseton ve kulak çubuğunu hazır bulundurun. Böyle bir durum yaşarsanız, bütün tırnağı pamuk ile silmenize gerek yok. Kulak çubuğuna aseton damlatarak taşan kısmı kolayca silebilirsiniz. Yaz ayları için nude tonları tercih edebilir ya da yaza yakışacak canlılıkta; sarı, çimen yeşili, turuncu gibi canlı renkler tercih edebilirsiniz. Kış için tabii ki vazgeçilmez bordo, lacivert, beyaz gibi daha oturaklı, kış sakinliğinde renkler tercih edebilirsiniz.

Oje sürerken kenarlara taşırma ihtimalinize karşın aseton ve kulak çubuğunu hazır bulundurun. French Önerisi “French yapmak istiyorum” diyenler olduğunu duyar gibiyiz. Evde french yapmak sanıldığı kadar zor değil. İhtiyacınız olan bir tane küçük bant, bir beyaz oje ve bir parlatıcı. Bandı tırnağınıza, tırnağınızın beyaz olan uç kısmı dışarıda kalacak şekilde yapıştırın. Bu işlemi bütün tırnaklarına uygulayın. Bant yapıştırma işlemi bittikten sonra beyaz ojeyi taşırma ya da yamuk çizme korkusu olmadan tırnağınıza uygulayın. Mutlaka kurumasını bekleyin aksi halde bandı çıkarmaya çalışırken ojenizi bozabilirsiniz. Beklemek istemiyorsanız bir oje kurutucu edinmenizde fayda var. Ojeniz tamamen kuruduğunda bantları dikkatli bir şekilde çıkarın. Parlatıcıyı tırnaklarınıza iki kat olarak uygulayın; frenchli tırnaklarınız hazır. Tıpkı kuaförden çıkmış gibi değil mi?