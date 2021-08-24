Tırnak kırılması neden olur? Tırnak kırılmasına ne iyi gelir? 9 soru 9 cevap

Her yaş grubunda rastlanabilen tırnak kırılması sıklıkla kadınlarda görülüyor. Vitamin, mineral eksikliklerinin yanında birçok hastalık da tırnak kırılmalarına neden olabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. T. Kevser Uzunçakmak, tırnak kırılması ve nedenleri hakkında bilgi verdi. Tırnak kırılmasına ne iyi gelir sorusunu yanıtlayan Uzunçakmak, tırnakların nasıl beslenebileceği konusunu da anlattı. Tırnak kırılmasıyla ilgili tüm bilgileri Dr. Uzunçakmak'ın bilgilendirmesiyle bu yazımızda bulabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım:

1- Tırnak kırılması nedir?

Tırnak kırılması, tırnaklarda sıklıkla uç kısımdan başlayan ayrışma, pullanma ve parçalanmanın yanı sıra, yumuşama ve elastikiyet kaybının görüldüğü bir tablodur. Her yaşta görülebilmekle birlikte sıklıkla erişkin yaş grubunda daha sıktır. Toplumda yaklaşık her 5 kişiden birini etkileyen bu tablo erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülmektedir.

2-Tırnak kırılması neden olur?

Peki, tırnak kırılması neden olur? Dr. Uzunçakmak'ın tırnak kırılması nedenleri için sıraladığı maddeler şöyle:

Sedef hastalığı,

egzama,

saçkıran,

liken

Darier hastalığı gibi tırnağı etkileyebilen çeşitli deri hastalıkları;

Kansızlık,

ateroskleroz,

dolaşım bozuklukları

tiroid bezi hastalıkları gibi çeşitli sistemik hastalıklar;

Travma ve tırnağın yapısındaki nem kaybı,

Kemoterapi ilaçları,

A vitamini türevi olan retinoidler,

AIDS tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar,

Takma tırnakların uzun süre kalması gibi nedenler tırnak kırılmasının nedenleri arasında yer alır.

Bazı hastalarda ise altta yatan hiçbir neden olmaksızın görülebileceği akılda tutulmalıdır.





3-Tırnak kırılması nasıl önlenir?

Tırnak kırılmasının önlenmesinde ilk olarak nedenlerin belirlenmesi ve buna yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir. Eşlik eden deri hastalıklarının tedavisi ile tırnak kırılması izlenen olgularda hızlı iyileşme sağlanabilir. Sistemik hastalıklara bağlı tırnak kırılması olan hastalarda altta yatan hastalığın tedavisi öncelikli olmalıdır. Travmaya bağlı olgularda tırnakların travmadan korunması, alerjen/tahriş edici maddeler ile teması sınırlanmalı, su, deterjan ve yumuşatıcılar gibi kimyasallarla temas mümkün olduğunca önlenmelidir.

4-Tırnak kırılması hangi vitamin eksikliğinden olur?

B7 vitamini olarak da bilinen biotin, A vitamini, C vitamini, bakır, demir ve çinko gibi vitamin ve mineral eksiklikleri tırnak kırılmasına neden olabilir.

5-Tırnak kırılması neye işaret?

Tırnak kırılması çinko ve biotin eksikliğine işaret edebileceği gibi kansızlık, tiroid bezi hastalıkları ve dolaşım bozuklukları gibi sistemik hastalıklara işaret edebilir.

6-Tırnak kırılmasına ne iyi gelir?

Tırnak kırılmasında yukarıda bahsettiğimiz deri/sistemik hastalıkların tedavisi tablonun hızla iyileşmesine neden olacak, tekrarlamasını önleyecektir. Tırnakların mümkün olduğunca fiziksel travmadan korunması; su, kimyasal maddeler gibi tahriş edici maddelerle temasın önlenmesi, varsa vitamin/mineral eksikliklerinin giderilmesi faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra tip 1 ve tip 3 kolajen kullanımı tırnaklarda hızlı uzamanın yanı sıra dayanıklılığı da artırabilmektedir. Tırnak nemlendiricileri tırnak kırılmasında etkili bir diğer tedavi seçeneğidir. Vazelin, lanolin ve gliserin içeren ürünler bu amaçla kullanılabilir. Bunların yanı sıra silikon ve keratin içeren tırnak cilaları tırnak kırılmalarında oldukça iyi kozmetik sonuçlar sağlayabilmektedir.

7-Tırnak kırılmasını önlemek için hangi vitaminler kullanılmalı?

Biotinin yanı sıra demir, çinko, magnezyum, kalsiyum, bakır gibi mineraller ve sistein gibi aminoasitler, selenyum, tip 1 ve tip 3 kolajen içeren ürünler özellikle C vitamini ile birlikte tırnak kırılmasını önlemek amacıyla 3-6 ay süre ile kullanılabilir.

8-Tırnaklar nasıl beslenir?

Tırnaklarımız ortalama 0,5-1 milimetre kalınlıkta yaklaşık 25 kat üst üste sıkıca paketlenmiş keratin adı verilen bir çeşit proteinden oluşmaktadır. Tırnaklarımızın beslenmesinde proteinden zengin, keratin üretiminde kilit role sahip biotinden zengin tahıllar, ceviz, yer fıstığı, süt ve yumurta sarısı gibi gıdalar ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra yağdan fakir diyetler esansiyel yağların gerektiği miktarda alınamamasına dolayısıyla tırnaklarda zayıflama ve kırılmalara neden olabilmekte. Esansiyel yağlardan zengin gıdalar içerisinde yağlı balık, avokado, kabak çekirdeği ve kenevir yağı gibi gıdalar sıralanabilir. Yine daha önce bahsettiğimiz demir, kalsiyum, A ve C vitamini tırnakların beslenmesinde oldukça önemli vitamin ve minerallerdir.

9-Tırnak kırılması ve soyulması farkı nedir?

Tırnak kırılması ve tırnak soyulması aslında birbirinden çok farklı olmayan tablolardır. Tırnak kırılması ile benzer etkenler tırnak soyulmasına neden olabilmekte ve sıklıkla tırnakların uç kısımdan tabakalar halinde ayrılması şeklinde görülmektedir. Bu tabloda çeşitli vitamin eksikliklerinin yanı sıra kansızlık ve travma gibi etkenler daha sık rol oynamaktadır.

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