Balenciaga, Lay's ile iş birliği yapıyor! Balenciaga, Lay's cips poşetlerini çantaya dönüştürdü

Lüks moda markası Balenciaga, kısa süre önce piyasaya sürdüğü tamamen tuhaf bir ürünle bir kez daha manşetlerde çıkmayı başardı. Balenciaga, Amerikan patates cipsi markası Lay's ile işbirliği içine girdi.

Viral moda aksesuarlarının adı olarak yerini sağlamlaştırmaya devam eden Balenciaga, “The Mud Show” defilesinde Frito-Lay markası Lay's ile iş birliğini duyurdu. İspanyol sanatçı Santiago Sierra tarafından hazırlanmış çamurlu sahnede yol alırken mankenler koca bir Lay's poşetini tutarken görüntülendi.

Cips paketleri çanta olarak, Paris Moda Haftası'nda görücüye çıktı. Çantalar mavi, sarı ve kırmızı ve siyah karışımı olmak üzere üç renkte piyasaya sürüldü. Çantanın detayları da cips kapak tasarımını taklit ediyor. Tek fark, çantanın ağzına takılan fermuardır.

Lansmanından bu yana, bu çantaların görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Balenciaga'nın kreatif direktörü Demna Gvasalia, aynı fotoğrafları kendi hesabında yayınladı. Başlıkta, "Balenciaga'nın bir sonraki olmazsa olmaz çantası, Lay's-Branded Bag" yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Balenciaga by Demna (@demnagram)'in paylaştığı bir gönderi

Ayrıca Lay's cips paketini normalde 4 USD alabilecekken bu çantaları 1.800 USD'den fiyatlanacağı da biliniyor.