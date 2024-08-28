Beymen, Brunello Cucinelli Mediterranea Yaz 2024 Koleksiyonu’nu kutladı

Beymen, geçtiğimiz günlerde Brunello Cucinelli’nin Mediterranea Yaz 2024 Koleksiyonu’nu düzenlediği bir davet ile kutladı. Geceye moda ve ünlüler camiasından önde gelen isimler katıldı.

Klasik İtalyan stilini koleksiyonlarına taşıyan marka, yakın zamanda seçkisine gözlük ve parfüm kategorileri de eklemişti.

Mediterranea Yaz 2024 Koleksiyonu’nda İtalyan sahilleri ve denizin derin mavisinden ilham alan çizgiler yer alıyor. Koleksiyonda doku olarak trikolar, kaşmirler bulunurken elbiseler, pantolonlar ağırlıklı olarak yer alıyor. Yazı temsil eden desenler ve hafif ayakkabılar da öne çıkan parçalardan.