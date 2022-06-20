Beymen Club, 21 Haziran'daki indirim kampanyasını duyurdu
Alışveriş severler için yılın en uzun gününde alışveriş keyfi daha uzun sürecek... Beymen Club, 21 Haziran tarihinde özel bir kampanya yapacağını duyurdu.
Beymen Club, yılın en uzun günü 21 Haziran’da özel bir kampanya yapacağını duyurdu.
Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, Beymen Club 2022 İlkbahar Yaz Koleksiyonu’ndaki hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar kadın ve erkek ürün gruplarında 21 Haziran’da geçerli olacak “En Uzun Gün Ayrıcalığı” kampanyası düzenleniyor.
Açıklamaya göre kampanya kapsamında sezon ürünlerinde yüzde 25 indirim sunulacak.