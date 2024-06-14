Beymen’in Golden Opulence belgeseli şimdi Netflix’te!

Geçtiğimiz sene Beymen, 50’inci yılını bu toprakların modaya sunduğu sonsuz ilhama ithafen lüksün Anadolu’daki 500 yıllık serüvenini anlatan Golden Opulence adlı bir sergi düzenlemişti. Ardından bu ihtişam bir kitap ile taçlanmış ve ölümsüzleşmişti. Derken Golden Opulence’ın bir de belgeseli çekildi. Şimdi ise “Golden Opulence: 500 Years of Luxury, Lüksün İzinde: Anadolu’da 500 Yıllık Bir Yolculuk” belgeseli, Netflix Türkiye ve Netflix Mena’da izleyicisiyle buluştu. Bu güzel haberi Beymen, düzenlediği bir davet ile duyurdu.

Davette Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, belgeselin çekim aşamasından bahsetti. Bu denli kapsamlı bir filmin hazırlanmasının pek de kolay olmadığını söyleyelim. Elif Çapçı, bambaşka bir sektör olan sinema alanında çalışma yapmanın kendilerini zaman zaman zorladığından bahsetti. Fakat kabul etmek gerekir ki tüm bu zorluklara değmiş, ortaya muhteşem bir film çıkmış. Sadece moda değil, tarih, coğrafya, gastronomi ve farklı disiplinlerdeki kültürel zenginlikler ile ilgilenen herkesin kesinlikle izlemesi gereken bir yapım. Belgeselin çekimleri dört ülkede, 12 şehir ve 36 farklı lokasyonda gerçekleştirilmiş.

Filmi izlerken biraz başınızın dönmesi de olası, hem maruz kalınan bilgi yoğunluğundan, hem de anlatıcı olarak karşılaştığınız yüzlerin çokluğundan. Çünkü belgeselde her biri kendi alanında en önde gelen isimlerden dünya çapında tam 45 farklı isim anlatıcı olarak karşınıza çıkıyor. Bu isimlerden bazıları Victoria Beckham, Olivier Rousteing, Pierpaolo Piccioli, Erdem Moralıoğlu, Alfonso Dolce, Marco De Vincenzo, Edgardo Osorio, Antonio de Matteis, Brunello Cucinelli, Barnaba Fornasetti, Sevan Bıçakçı, Özgür Masur, Ayşe ve Ece Ege, Ece Şirin, Bünyamin Aydın gibi moda dünyası temsilcilerinin yanı sıra Caroline Koç, Serdar Gülgün, Prof. Hülya Tezcan, Erol Sağmanlı, Levon Bağış, Karsu, Tuba Büyüküstün, Maksut Aşkar, Murat Palta, Ahmet San, Derya Bengi, Nilay Örnek, Özge Samancı ve Oya Başkaya.

150 kişinin yapımda görev aldığı Golden Opulence: 500 Years of Luxury in Anatolia belgeseli 15 ayda tamamlanmış. Yapımın yönetmeni ise ödüllü İngiliz yönetmen Khadifa Wong.