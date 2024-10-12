Beyoncé 2024'ün en büyük renk trendiyle göz kamaştırdı
Salı günü New York'ta gerçekleşen 'Glamour Yılın Kadınları Ödülleri'ne Beyonce tarzıyla damga vurdu. Ünlü şarkıcı tören için sezonun en trend rengini tercih etti.
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8 Ekim Salı günü New York'ta düzenlenen 2024 Glamour Yılın Kadınları Ödülleri'ne Beyonce de katıldı. Ünlü şarkıcı törende Yılın Annelerinden biri olarak onurlandırılan annesi Tina Knowles'ı destekledi.
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Ancak gecenin en çok konuşulan olaylarından biri de Beyonce'in tarzı oldu.
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2024'ün en büyük renk trendlerinden biri olan tereyağı sarısını seçtiği sade bir bluz ve altın rengi eteğiyle kombinleyen Beyonce, gecenin adeta yıldızıydı.
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Beyonce, NYC etkinliğinde annesi ve eski Destiny’s Child grup arkadaşı Kelly Rowland ile birlikte fotoğraf çektirirken zarafet saçıyordu.