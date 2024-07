Bir fanteziyi yaşamak: Method dressing nedir?

Ekranda gördüğümüz karakterlerin gerçek olmasını dilediğimiz o an... “Tüm iyi insanlar neden filmlerde oluyor? Bad boy’lar neden sadece filmlerde ve okuduklarımızda ‘iyi’ oluyor?” soruları aklımızdan akıp gidiyor. Kitaplar, filmler gerçek hayatta olmayan hayali arkadaşlarımızı, sevgililerimizi bizlere sunuyor. Ancak onların dünyamıza ait olmayan birer karakter olduklarını çok iyi biliyoruz. Şimdi ise bu karakterler, ekranda offline olup gerçek dünyada online oluyorlar. Bunu bir film veya bir romanla değil, moda aracılığıyla yapıyorlar. Böylece method dressing, bir fantezinin nefes alma şekli olarak doğuyor.

Hazırlayan: İrem Naz Gürel Fotoğraflar: Getty

Elele dergisi 2024 yılı Mayıs-Haziran sayısından

Film veya dizilerdeki karakterlerin gelişimleri, kötü ya da iyi oldukları giydikleri kıyafetler üzerinden aktarılması sıkça karşılaşılan bir durum. Shape of Water’ın başında Elisa’nın soluk renkli kıyafetler giymesi ve aşık olduğunda da kırmızı renkli parçaları kombinlemesi gibi. Adım adım moda, sinemadaki ana hikaye anlatıcılarından biri oldu ve method dressing de karakterlerin gerçek hayatta yürümelerine olanak sağladı. Oyuncular, özellikle galalarda, hayat verdikleri karakterler gibi giyinip filme göndermeler yapmaya başladı.

Method dressing adını, oyuncuların canlandırdıkları rolleri daha iyi yansıtabilmeleri adına o karaktere dönüşmeleri için uyguladıkları bir yöntem olan metot oyunculuktan alıyor. Konstantin Stanislavsky’nin ortaya attığı bu biçimle oyuncular, karakterleri daha iyi oynasalar da bazı durumlarda o kadar ileri gidiyorlar ki rollerinden çıkamıyorlar. Bu isimlerden biri olan Lady Gaga, House of Gucci’deki Patrizia Reggiani karakterinin etkisinden bir buçuk yıl boyunca çıkamadı ve normal hayatına dönmeye başlarken bir noktada bazı psikolojik zorluklar yaşadığını da itiraf etti.

Method dressing adını, oyuncuların canlandırdıkları rolleri daha iyi yansıtabilmeleri adına o karaktere dönüşmeleri için uyguladıkları bir yöntem olan metot oyunculuktan alıyor.

Kuşların ve Yılanların Şarkısı’nın galasında Hunter Shafer, Alaycı Kuş’a başarılı bir gönderme yaptı.

PR GÖSTERİSİNDE JUMP SCARE

Bir projeyi tanıtmak için artık fragmanlar ve reklamlar yeterli değil. Değişen normlar ve izleyicinin istekleri fast food gibi tüketilirken method dressing, happy meal’dan çıkan oyuncak olarak geleneksel proje tanıtım biçimlerini yaratıcı bir şekilde yıktı. Artık projelerin PR turları ciddi şekilde planlanıyor. Barbie filmi ele alındığında, tozpembe dünyasının aksine agresif bir PR çalışması yapıldığını gördük. Margot Robbie, her galada Barbie’nin bir kostümünü giyerek izleyicinin önüne iştah açıcı bir yem attı ve seyirci de bunu yuttu. Zendaya’nın uzun süredir stilisti olan Law Roach, method dressing’in sosyal medyada ve sinemada yayınlanan fragman kadar güçlü olduğunun altını çiziyor. Filmin daha çok konuşulmasına, merak uyandırmasına, sosyal medyada içerik üretilmelerine kadar uzanıyor ve projenin ekmeğine yağ sürüyor.

Son filmi Challengers’da Zendaya, rekabetçi bir tenis oyuncusu olan Tashi Donaldson’a hayat verdi. Filmin PR turunda oyuncu, topuğunda tenis topu olan ayakkabılarıyla Tashi’yi yansıttı. Bu, oyuncunun method dressing’e katkılarından sadece biri.

Challengers’ın gösteriminde Zendaya, topuğunda tenis topu olan ayakkabılarıyla method dressing’i en yaratıcı şekilde yansıttı.

TAHT KAVGALARI

Trendin kraliçesi Zendaya, “Stilistim Law Roach ve ben, 14 yaşımdan beri birlikte çalışıyoruz. Greatest Showman filminin galasında, tesadüfen method dressing’i keşfettik” diye şans eseri bir akımı başlattıklarını itiraf ediyor. Galada oyuncu, Ralph Lauren imzalı, sirk göstericisini andıran bir takımla katıldı. Daha sonra Zendaya ve Roach ikilisi, Örümcek Adam filmleri ve Dune için çok sayıda method dressing temasını benimsedi. Ancak bu terimin trend olması Barbie ile gerçekleşti. Andrew Mukamal önderliğinde Margot Robbie’nin neredeyse 1 yıl boyunca Barbie olarak gülücükler saçması bir hayali gerçeğe dönüştürdü. Bu terimi duymayan, yazılmayan makale kalmadı. Ancak bu durum, Roach’un uykularını kaçırmaya yetti. 2017’den beri bu akımı, tesadüfen de olsa ilmik ilmik işleyen, ancak adını henüz koyamadığı için kendisiyle değil de Barbie ile anılmasına ve onun önderlik etmesine epey bozulmuş.

Zendaya, Law Roach ile Method dressing’i yanlışlıkla keşfettiklerini itiraf etti.

“En çok bana soracaksınız, en çok bana” diye dolaşan Roach, şunu kendisine hatırlatmalı; method dressing’in meşalesini taşıdığı ve büyük ölçüde katkı sağladığı doğru ancak yaratıcısı o değil. Tarihi, 1990’lara kadar dayanıyor. Geena Davis, Kızlar Sahada filminin galasına beyzboldan ilham alan dikişli beyaz elbisesiyle katılarak bu trendi uygulayan ilk isimlerden. Tabii, bunun 30 yıl sonra trend olacağını o zamanlar bilmiyordu. Yakın zamanda ise Küçük Bir Rica’da Blake Lively, The Rocketman’de Elton John’u canlandıran Taron Egerton, Marvel Sinematik Evreni’ne dahi olan Scarlett Johansson ve Brie Larson da yaptıkları göndermelerle akıllara geliyor.

Bunların birçoğu ithal ancak yerli birkaç örnek de mevcut. Şahmaran’ın galasında Serenay Sarıkaya, siyah renkteki transparan Dolce & Gabbana elbisesini yılan desenli takılarıyla kombinleyerek, method dressing’e göz kırptı. Çokça eleştirilen Bihter’in kırmızı halısında, Peyker’e hayat veren Nezaket Erden’in karakterine gönderme yaptığı da düşünülebilir. 1920’lerde geçen ve kostümlerde caz etkileri hissedilen filmin galasında oyuncu, Museum of Fine Clothing’in üste yapışan, uzun, dantel detaylı elbisesini, siyah saç bandıyla tamamladı. Bu iki parçanın bir araya gelmesi, filmin yansıttığı modayı başarıyla harmanlıyor.

Cara Delevingne, Versace elbisesiyle Valerian filminin galasında.

SHERLOCK KİLİDİ AÇILDI

Taylor Swift ile popüler kültüre yerleşen Easter egg’ler yani sürpriz ipuçları, bir pazarlama tekniğine dönüştü ve hayran topluluklarına hitap etmeyi başardı. Eğer bir şeyin oldukça ses getirmesini istiyorsanız, hedef kitlenin ipuçlarını, Sherlock Holmes gibi toplamasından daha iyi bir PR yöntemi yok. Swift örneğinde olduğu gibi şarkıcı, yeni albümü öncesi ilgili ipuçlarını bırakarak hayranlarının merakını cezbediyor. Method dressing’de de oyuncular, hayranlarına bu olanağı sağlıyor. Böylece bir taşla iki kuş vurarak, hem filmin tanıtımına yön veriyor hem de yaratıcılığını konuşturarak proje, moda ve izleyici arasında bir ifade biçim olarak kendine yer buluyor.

COSPLAY UYARISI

Oyuncuların karakterleri gibi giyinmesi, cosplay’likle karşılaştırılabilir, ancak tam olarak öyle değil. Method dressing ile coslay arasında çok ince bir çizgi var. Costume play kelimelerinin birleşiminden oluşan cosplay, genellikle anime, manga, çizgi roman, film ve video oyunlarından ilham alarak, hayranların karakterlerin kostümlerini giymelerine ve onlar gibi davranmalarına deniliyor. Method dressing ise tamamen karakter gibi giyinmeyi değil, onu çağrıştırmaya, uyarlanabilir olmaya dikkat çekiyor. Süper Mario Kardeşler Filmi animasyonunda Anya Taylor Joy, Mario’nun “sevgilisi” Prenses Peach’ın sesi oldu ve galaya da aynı onun gibi pembe bir tulumla katıldı. Aslında bu yaptığı şey cosplay’liğe oldukça yakın. Bu örnekten yola çıkarak, Barbie’nin basın turunda ünlü oyuncak bebeğin her kıyafetini giyen Margot Robbie’yi de sokabiliriz. Her ne kadar bu trend onunla roket yükselişini yapsa da method dressing ve cosplay’in flört etmesine aracı oldu. Robbie’nin Joy’dan farkı ise doğrudan karakterinden ilham alıp yeniden yaratılan kıyafetleri, Versace, Chanel ve Balmain gibi büyük moda evleri tarafından tasarlanması. Ayrıca kıyafetlerine Easter egg’ler ekleyip hayran servisine de katkıda bulundu.

Anya Taylor Joy’un Mario’nun galasında Prenses Peach’in tulumunu giymesi ‘cosplay’ olarak yorumlandı.

‘CORE’ ATEŞE DÜŞTÜK

Karakterlere göre giyinme, sadece oyunculara has bir yöntem değil. İzleyicinin de bundan kendine pay çıkarma isteği ‘core’ terimini de beraberinde getiriyor. Bir tema veya tarzı ifade eden moda akımlarını tanımlamak için kullanılan ‘core’ çeşitleri, pembenin hakim olduğu, ışıltılı parçaların yer aldığı Barbiecore; denizaltı dünyasının gizemli ve büyüleyici atmosferinden ilham alan, onun renk paletlerine sahip Mermaidcore; İngiltere’nin Regency dönemini yansıtan, yüksek bel elbiseler ve büyük şapkalar gibi öğeleri içeren Regencycore olarak örneklendirilebilir. Pinterest panoları, sosyal medya akımları ‘core’ kültürü tarafından ele geçirildi, ancak bunun sadece bir atıştırmalık olduğu unutulmamalı. Çünkü her an bir şeyin sonuna ‘core’ ekleyip yeni bir akım başlatılabiliyor ve bir öncekinin yüzüne bile bakılmıyor. Yine de günlük hayatta method dressing’in kullanılabileceğine dair umudu arttırdı. Bu şekilde o karaktere bürünme, onlar gibi yaşama, bir nevi gerçek hayatta method oyunculuk yapma hakkını verdi.

Barbiecore, Mermaidcore ve Regencycore gibi ‘core’ trendi son yıllarda yükselişe geçti.

KARAKTERİNİ ÜSTÜNDE TAŞIYANLAR LİSTESİ

Yaratıcı fikirleriyle görsel şölen sunan Zendaya’dan trendin ilk öncülerinden sayılabilecek Blake Lively’e kadar Method dressing’i birçok ünlü isim kırmızı halıda uyguladı.

Zendaya

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok turu sırasında birden çok kez Zendaya filme gönderme yaptı. Valentino imzalı, süper kahraman maskesiyle tamamladığı ve örümcek ağından ilham alan elbisesi aralarında en dikkat çekeni. Dune’un devam filminde ise seriye saygı duruşu niteliğindeki bilimkurgu esintili Mugler tulumuyla bu trendi nasıl benimsediğini kanıtladı. Bunu, Barbie’ye kaptırdığı diye korkan Roach, Margot Robbie’nin değil de Zendaya’nın ‘Method dressing kraliçesi’ unvanı alması karşısında artık rahat bir nefes alabilir.

Dune ekibi

Dune’un galasında birden fazla method dressing örneği yakalamak mümkün. Belli ki Zendaya, ekip arkadaşlarını pozitif yönde etkilemiş. Filmde Chani ve Paul Atreides’i oynayan Zendaya ve Timothée Chalamet, Juun J imzalı tulumlarıyla filmde giydikleri kostümlere atıfta bulundular. Prenses Irulan’ı canlandıran Florence Pugh, şarap rengindeki Valentino elbisesiyle ve Anya Taylor Joy da Dior imzalı beyaz, başlıklı görünümüyle method dressing’i başarıyla uyguluyor.

Dakota Johnson

Hem seyirci, hem eleştirmenler, hatta oyuncuları bile Madame Web’i pek sevemedi. Filmi tamamen sahiplenmese de Dakota Johnson galada, Cassandra Web’in örümcek hislerine referans yapmaktan geri kalmadı. Galada giydiği derin V yakalı ve sırt dekolteli Gucci elbisesi, kristallerden oluşan bir örümcek ağını anımsattı.

Method dressing, happy meal’dan çıkan oyuncak olarak geleneksel proje tanıtım biçimlerini yaratıcı bir şekilde yıktı.

Emma Stone

Poor Things’de Bella Baxter, kendine has stiliyle dünyayı keşfediyordu. Bella’nın dolabı etek, fırfır ve kabarık kollarla dolu. Bu rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında aday olduğu BAFTA’ya Louis Vuitton elbisesiyle katılan Emma Stone, Bella’yı unutmadı. Karakterinin giydiği kıyafetleri bir bakışta hatırlatan, kabarık kollu elbisesiyle filmin Viktorya dönemini yansıttı.

Blake Lively

Küçük Bir Rica filminde Emily karakterinin dikkat çeken stilinin mimarı Blake Lively’den başkası değil. Filmde Emily, üç parçalı takım elbiselerin değişik kombinasyonlarını giyiyordu. Lively, kırmız halıda da bu stili devam ettirmekten çekinmedi.

Hunter Schafer

Son zamanlarda kırmızı halı görünümlerini heyecanla beklediğimiz Hunter Schafer, Açlık Oyunları serisinin son filmi Kuşların ve Yılanların Şarkısı’nın turuna Dara Allen ile hazırlandı. Galalarda, hayran servisini oldukça mutlu eden oyuncu, Marni imzalı çiçek detaylı minisiyle Capitol vatandaşı gibi görünüyordu.

Halle Bailey

Küçük Deniz Kızı Ariel olarak Halle Bailey, filmin tanıtımlarında Mermaidcore’u benimsedi. İngiltere galasına yüzgeç detaylı ve boncuklu başlıkla tamamlanmış beyaz bir Miss Sohee elbisesiyle katıldı. Dünya prömiyerinde ise Valdrin Sahiti imzalı, deniz kabuğundan ilham alan korseli, metalik yakalı elbiseyle göz kamaştırdı.

Timothée Chalamet

Neredeyse her filmde karşımıza çıkan Timothée Chalamet, bu akıma kapılmasaydı olmazdı. Kemikler ve Her Şey filminin Venedik Film Festivali’ndeki galasında, rolüne korkutucu bir gönderme yaparak kan kırmızısı bir Haider Ackermann kıyafeti giydi.

Jenna Ortega

Gotik stilin gölgelerden sıyrılmasında büyük rol oynayan Wednesday’de Jenna Ortega da method dressing için en iyi örnek sunan isimlerden. Oyuncunun günlük tarzında da siyah ve danteller hakim olduğundan, davetlerde Wednesday’e dönüşmek onu hiç zorlamadı.

Zoe Kravitz

Yeni Kedi Kadın Zoe Kravitz, The Batman’in New York galasına, Oscar de la Renta’nın özel tasarım elbisesiyle ilgiyi üstünde topladı. Kedi silüetleri ve bağcıklı korsesi, Selina Kyle için doğru bir tercih olduğunu gösterdi.