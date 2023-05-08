Bu bahar mutlaka denemeniz gereken 10 tırnak tasarımı trendi

Manikürcü ve tırnak bakımı markası kurucusu Jin Soon Choi, "Bahar mevsimi, tırnak sanatını denemek için mükemmel bir zaman. Çünkü sıcak hava, eğlenme zamanının geldiğini işaret ediyor" diyor.

İster klasik ve sade, ister spor tırnaklar... Bırakın bu bahar tırnaklarınız kendini ifade etsin. Aşağıda, ünlü tırnak sanatçıları size ilham verecek en iyi bahar tırnak trendlerini sizin için sıraladı...