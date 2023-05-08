Bu bahar mutlaka denemeniz gereken 10 tırnak tasarımı trendi
Bahar mevsimi insanlara doğanın uyanışı, hareket, canlılık gibi kavramları çağrıştırır. Bu nedenle saç ya da imaj değişiklikleri genellikle bu mevsimde gerçekleşir. Tırnaklarınızı da bu değişime ekleyebilirsiniz. İşte ünlü tırnak sanatçılarından bahar mevsiminde yapabileceğiniz yeni tasarımlar...
Yeni bir mevsimi karşılarken, tırnaklarınızın da dahil olduğu güzellik rutininizi tazeleme zamanı geldi. Bahar tırnak tasarımlarını tıpkı makyaj veya kıyafet seçimleriniz gibi kendini ifade etme aracı olarak düşünebilirsiniz.
Manikürcü ve tırnak bakımı markası kurucusu Jin Soon Choi, "Bahar mevsimi, tırnak sanatını denemek için mükemmel bir zaman. Çünkü sıcak hava, eğlenme zamanının geldiğini işaret ediyor" diyor.
İster klasik ve sade, ister spor tırnaklar... Bırakın bu bahar tırnaklarınız kendini ifade etsin. Aşağıda, ünlü tırnak sanatçıları size ilham verecek en iyi bahar tırnak trendlerini sizin için sıraladı...
SAYKODELİK TIRNAKLAR
Profesyonel tırnak sanatçısı Betina Goldstein, ''Kıştan yaza geçişi temsil etmek için ilkbaharda zıt koyu ve parlak renkleri kullanmayı seviyorum.'' diyor.
ÇOK RENKLİ TIRNAKLAR
Betina Goldstein, ''Los Angeles'ta baharda görmeye başladığımız tüm rengarenk çiçeklerden ilham aldım" diye açıklıyor.