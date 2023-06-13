Bu yaz denemeniz gereken 8 favori oje rengi
Yaz aylarının gelmesiyle en çok ön plana çıkan güzellik trendlerinden biri rengarenk ojeler oluyor. Peki, 'bu yaz hangi renkleri tercih etmeliyiz?' diye soracak olursanız, profesyonel isimler sizin için 8 favori oje rengini sıraladı...
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Sıcaklıklar arttıkça ve günler daha uzun hale geldikçe, mevsim değişikliğine ayak uydurmanın bir yolu da yaz ojelerinizi yenilemektir. Ünlü tırnak sanatçısı Mo Qin bu yaz, "Akla ilk önce sıcak hissettiren cesur, canlı, eğlenceli renkler geliyor" diyor.
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İşte sektörün en büyük tırnak profesyonelleri sizin için bu yazın favori oje renklerini sıralıyor:
YAZIN DENEMENİZ GEREKEN 8 OJE RENGİ
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ATEŞLİ MERCAN RENGİ
Kırmızı kullanmayı seviyor ama ona farklı bir alternatif arıyorsanız mercan rengi tam size göre. Hem iddialı hem de dikkat çekici...
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UÇUK PEMBE
Her ten rengine yakışan renklerden biri olan uçuk pembe, bu yazın favori renkleri başında geliyor.