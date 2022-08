Ceketlerin omuzlarında bu çıtçıtlar neden var? Duyunca şaşıracaksınız!

Hareket halindesiniz veya alışverişe çıktınız omuz çantanız omuzlarınızda asılı ama kaymaya devam ediyor. Ceket üzerindeki çıtçıtlar işte bu amaç için tasarlanmıştır! Yani bu durumlarda sizi rahatlatmak için. Francheska Horsburgh Twitter'da bu numarayı neredeyse hiç kimsenin bilmediğini ancak bu enstantanelerin gerçekten bunun için tasarlandığını açıklıyor. Bu yüzden sadece kapağı açın ve çantanızın kayışını içeri sokun, düğmelere tekrar basın ve alışveriş çılgınlığı sırasında çanta omuzlarınızdan düşmesin!

tippsundtricks.co'nun haberine göre bu çıtçıtlar özellikle deri ceketlerde ve kalın kışlık ceketlerde bulunur. Peki neden? Çünkü bu malzemeler genellikle kaygandır. Çantanın kayışı daha hızlı aşağı kayar. Bu nedenle kesinlikle günlük kullanım için pratik bir işlevdir. Bunu zaten biliyor muydunuz? Yoksa gününüzü aydınlattık mı?

Francheska'nın gönderisi şimdi Twitter'da tüm dünyayı dolaştı. Herkes heyecanlı. Pek çok kişinin bundan haberi yoktu!

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesn’t fall off🤯who knew pic.twitter.com/IMLqAb0K3s