Siz nasıl uyuyorsunuz? Uyku şeklinden kişilik analizi: İşte 8 farklı uyku pozisyonu ve anlamları

Uyku şekliniz kişiliğiniz hakkında da ipuçları verdiğini biliyor musunuz? Uyku hem fiziksel hem de ruhsal dengemizi sağlıyor bu yüzden iyi uyku her zaman çok önemlidir. Günlük stresimiz, rahatlığımız veya endişelerimize göre uyku pozisyonumuz değişse de genellikle tercih ettiğimiz uyku stilimiz vardır bu da kişiliğimizin ipuçlarını barındırıyor. Peki tercih ettiğiniz uyku pozisyonu hangisi? Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor birlikte bakalım...

-Burun şekliniz kişiliğinizi yansıtıyor