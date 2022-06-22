Siz nasıl uyuyorsunuz? Uyku şeklinden kişilik analizi: İşte 8 farklı uyku pozisyonu ve anlamları
Uyku pozisyonunuzun kişiliğiniz hakkında çok şey söylediğini biliyor muydunuz? Uyuma pozisyonunuz sadece uyku sağlığınız hakkında bilgi vermekle kalmaz karakteriniz hakkında da pek çok bilgi verir. Peki siz en çok hangi pozisyonda uyumayı tercih ediyorsunuz? İşte 8 farklı uyku pozisyonu
Uyku şekliniz kişiliğiniz hakkında da ipuçları verdiğini biliyor musunuz? Uyku hem fiziksel hem de ruhsal dengemizi sağlıyor bu yüzden iyi uyku her zaman çok önemlidir. Günlük stresimiz, rahatlığımız veya endişelerimize göre uyku pozisyonumuz değişse de genellikle tercih ettiğimiz uyku stilimiz vardır bu da kişiliğimizin ipuçlarını barındırıyor. Peki tercih ettiğiniz uyku pozisyonu hangisi? Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor birlikte bakalım...
Serbest düşüş pozisyonu
Bir diğer ismi ile paraşütçü pozisyonu olan bu uyku pozisyonu, uçaktan paraşütle atlanırken alınan pozisyon modeli olarak geçer. Bu pozisyonda, ya elleriniz yastığın altındadır ya da elleriniz yastığa dolanmış bir vaziyette durmalıdır. Paraşütçü pozisyonunda yatmaktan hoşlanan insanlar;
- Özgür ruha sahip olma eğilimdedir,
- Cesurdurlar,
- Kontrolcülük yapıları baskındır,
- Kibirlidir.
Yastık kucaklama pozisyonu
Kollarınız veya bacaklarınız yastığa sarılarak uyuya kalıyorsanız o zaman siz rahatlığı seven bir kişiliksiniz. Bu pozisyonda ellerinizle veya bacaklarınızla yastığa sarılır öyle uyursunuz. Eğer bu pozisyonda uyuya kalıyorsanız siz;
- Fiziksel teması seviyorsunuz,
- Sadık bir yapınız var,
- Kurduğunuz ilişki çok önemlidir,
- Her zaman güven arayışındasınız.
Yılan pozisyonu
Bu pozisyonda uyuyan insanlar kollarını ve bacaklarını uzatarak yatmayı seven insanlardır. Bu kişiler için en önemli şey samimiyettir. Bu kişiler;
- Mükemmeliyetçidir,
- Detay odaklıdır,
- Analitik düşünce yapısına sahiptir,
- Güven onlar için önemlidir,
- Geleneksel bir bakış açısı vardır.