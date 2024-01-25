Chanel, İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonunu tanıttı
Chanel, İlkbahar-Yaz 2024 Haute Couture defilesi, Paris’teki Grand Palais Éphémère’de gerçekleşti. Dantel kemerler, pastel tonlar, küçük fiyonklar, payetler ve çiçek işlemelerinin yer aldığı Chanel Couture Spring Summer 2024 koleksiyonu, nakış ve tül detaylarıyla da dikkat çekiyor.
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Koleksiyon Chanel ruhunu yansıtan bir tüvit ceketle şifonun eğlenceli doğasının buluşması eşliğinde açılış yaptı.
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Yönetmeni Virginie Viard’ın hayal ettiği, harekete ve dansa adanan koleksiyonda şeffaf silüetler ortaya çıkıyor.
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Dantel kemerler, pastel tonlar, küçük fiyonklar, payetler ve çiçek işlemelerinin yer aldığı Chanel Couture Spring Summer 2024 koleksiyonu, nakış ve tül detaylarıyla da dikkat çekiyor.
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Dikkat çeken diğer bir detay ise metalik çoraplar oldu.