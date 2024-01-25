Chanel, İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonunu tanıttı

Chanel, İlkbahar-Yaz 2024 Haute Couture defilesi, Paris’teki Grand Palais Éphémère’de gerçekleşti. Dantel kemerler, pastel tonlar, küçük fiyonklar, payetler ve çiçek işlemelerinin yer aldığı Chanel Couture Spring Summer 2024 koleksiyonu, nakış ve tül detaylarıyla da dikkat çekiyor.

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Chanel, İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonunu tanıttı - Resim : 1

Koleksiyon Chanel ruhunu yansıtan bir tüvit ceketle şifonun eğlenceli doğasının buluşması eşliğinde açılış yaptı. 

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Chanel, İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonunu tanıttı - Resim : 2

Yönetmeni Virginie Viard’ın hayal ettiği, harekete ve dansa adanan koleksiyonda şeffaf silüetler ortaya çıkıyor.

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Chanel, İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonunu tanıttı - Resim : 3

Dantel kemerler, pastel tonlar, küçük fiyonklar, payetler ve çiçek işlemelerinin yer aldığı Chanel Couture Spring Summer 2024 koleksiyonu, nakış ve tül detaylarıyla da dikkat çekiyor.

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Chanel, İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonunu tanıttı - Resim : 4

Dikkat çeken diğer bir detay ise metalik çoraplar oldu.