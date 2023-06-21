Daisy’nin izinde 70'ler modası: Alışveriş rehberi

Daisy Jones & the Six dizisinin izinde 70’ler modasına doğru ışınlanıyoruz. Püsküller, dantel dokular, İspanyol paça pantolonlar ve kovboy botlar ile bohem akımının öncülüğünde anı yaşamaya hazır mısınız?

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Daisy’nin izinde 70'ler modası: Alışveriş rehberi - Resim : 1

Daisy Jones and The Six dizisinden aldığımız ilhamla 70'ler dünyasına ışınlanıyoruz ve 70'lerin stilini yansıtan bir gardrop hazırlıyoruz. İşte şu sıralar mağazalarda bulabileceğiniz 70'ler modasını yansıtan parçalar...

Hazırlayan: Aslıhan Sever

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Daisy’nin izinde 70'ler modası: Alışveriş rehberi - Resim : 2

Zeynep Tosun üst 23. 000 TL

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Daisy’nin izinde 70'ler modası: Alışveriş rehberi - Resim : 3

Zeynep Tosun alt 4950 TL

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Daisy’nin izinde 70'ler modası: Alışveriş rehberi - Resim : 4

Vakkorama üst 1295 TL