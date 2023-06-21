Daisy’nin izinde 70'ler modası: Alışveriş rehberi
Daisy Jones & the Six dizisinin izinde 70’ler modasına doğru ışınlanıyoruz. Püsküller, dantel dokular, İspanyol paça pantolonlar ve kovboy botlar ile bohem akımının öncülüğünde anı yaşamaya hazır mısınız?
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Daisy Jones and The Six dizisinden aldığımız ilhamla 70'ler dünyasına ışınlanıyoruz ve 70'lerin stilini yansıtan bir gardrop hazırlıyoruz. İşte şu sıralar mağazalarda bulabileceğiniz 70'ler modasını yansıtan parçalar...
Hazırlayan: Aslıhan Sever
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Zeynep Tosun üst 23. 000 TL
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Zeynep Tosun alt 4950 TL
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Vakkorama üst 1295 TL