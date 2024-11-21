Ünlü moda evlerinin logolarının hikayeleri ve anlamları

Günümüzde lüks markalar, giyenin değerlerini, isteklerini ve tabii ki kişisel stilini simgeleyen kabile bayrakları gibi giyiliyor. Ancak bu logolar, markanın tarihi ve evrimi hakkında kıyafetlerin kendisi kadar çok şey anlatıyor. İşte en popüler lüks logoların ardındaki ilginç hikayeler...

Hermès At ve Araba

Hermès'in lüks logosunun neden kraliyet arabası ve attan oluştuğunu hiç merak ettiniz mi? Bunun nedeni, Hermès'in lüks bir moda evi olarak değil, Paris'te bir at koşum takımı ve dizgin atölyesi olarak başlamasıdır. Bu nedenle logoda at ve araba yer alır.

Hermès'in Fransız ressam Alfred de Dreux'den (1810-1860) ve onun "Le Duc Attele, damat a L'Attente" ('Bağlı Araba, Bekleyen Damat') adlı tablosundan esinlendiği söylenir.

Ancak, imza niteliğindeki 'Hermès Turuncusu', ancak II. Dünya Savaşı'ndan sonra tanıtıldı. Tedarik sıkıntısı nedeniyle Hermès, orijinal ambalajlarını (kahverengi kenarlı krem ​​kutular) turuncu olanlarla değiştirmek zorunda kaldı.

Louis Vuitton'un Monogramı

Orijinal Louis Vuitton baskısı Damier (Fransızcada tam anlamıyla 'dama tahtası' anlamına gelir) olarak biliniyordu . Ancak marka, kısa süre sonra tasarımlarını kopyalayan taklitçilerle mücadele etti (evet, o zamanlar bile!). Bu nedenle, Louis Vuitton'un oğlu George Vuitton, şu anda Louis Vuitton Monogram baskısı olarak bilinen, anında tanınan 'LV' ile birlikte 'Japon esintili çiçek motifini' tasarlamaya karar verdi. Bu markalama daha fazla ayrıntı içeriyor ve bu nedenle taklit edilmesi daha zor (özellikle dönemin teknoloji eksikliği düşünüldüğünde).

Fendi'nin FF Lüks Logosu

Birçok kişi, çift F lüks logosunun markanın adından geldiğini düşünüyor. Ancak, aslında "fun fur" (Eğlenceli kürk) anlamına geliyor! Karl Lagerfeld, 1960'larda Fendi'ye katıldığında, markanın kürkü yenilikçi bir şekilde kullanmasını ifade etmek için bu terimi ortaya attı. Ayrıca, ikonik tasarımcının logo tasarımını birlikte çizmesi 5 saniyeden az sürdü!

Daha sonra Fendi, lüks logo tasarımını kalıcı olarak benimsedi.

Versace'nin Medusa'sı

Gianni Versace, yüzyıllar önce Yunan kolonileşmesinden sonra Yunan kültürü ve geleneğinden etkilenen Güney İtalya'daki bir kasabada doğdu. Bu nedenle, Versace'nin lüks logo için Medusa başını seçmesi şaşırtıcı değil.

Medusa, Athena tarafından bir canavara dönüştürülen güzel bir Gorgon olmasına rağmen. Çekici bir kadından, erkekleri bir bakışta taşa çeviren yılan saçlı bir canavara dönüşür. Ancak Versace, güç, kuvvet ve güzelliği simgeleyen canavar öncesi Medusa'dan ilham almıştır.

Hatta Donatella Versace'ye logonun arkasındaki ilham kaynağı sorulduğunda şöyle demişti: "Gianni'ye neden Medusa'nın başını seçtiğini sorduğumda, Medusa'ya aşık olan birinin ondan kaçamayacağını düşündüğünü söyledi."

Chanel'in İç içe geçmiş C'leri

Chanel'in lüksü simgeleyen C harflerinden oluşan logosu 1925'te Coco Chanel tarafından tasarlanmış ve günümüze kadar değişmeden kalmıştır. Yani, 'CC' logosunun Coco Chanel'i temsil ettiğini düşünürdünüz, değil mi? Bazıları, tasarımın Chanel'in yakınlardaki parfüm başkenti Grasse'da araştırma yaparken kaldığı Güney Fransa'daki bir bağ evi olan Château de Crémat'daki bir amblemden geldiğini iddia ediyor.

Diğerleri bunun, tasarımcının gençliğinin bir kısmını geçirdiği bir yetimhane olan Aubazine Şapeli'ndeki yarı-Kelt iç içe geçmiş vitray pencere tasarımından türetildiğini söylerken. Yine de diğerleri bunun Chanel'in baş harflerinin sevgilisi ve iş ortağı Arthur 'Boy' Capel'in baş harfleriyle birleşimi olduğunu iddia ediyor. Boy Capel ayrıca ünlü Chanel 'boy bag'ın ilham perisidir.

Ancak yine de Chanel CC logosunun ikonik olduğu açık.

Rolex'in Tacı

Rolex'in orijinal lüks logosu, yeşil metinli altın renginde beş köşeli bir taç içeriyordu. Logo, Rolex sloganı olan 'Her Başarı İçin Bir Taç'ı temsil ediyordu ve seçilen renkler, markanın saatçilikteki mükemmelliğini (altın) ve refahını (yeşil) sembolize etmek için tasarlanmıştı.

Aslında, Rolex isminin bile arkasında bir hikaye vardır. Fransızca "houloguorie exquise" yani "mükemmel saatçilik" ifadesinden ödünç alındığına inanılır. Ancak, bazıları Rolex'in kurmalı bir saatin sesinden türediğine inanır.

Lanvin'in Logosunun hiksyesi

Lanvin 1887'de kurulmuş olsa da, şirket ancak 8 yıl sonra Jeanne Lanvin'in kızının doğumuyla faaliyete başladı. Aslında, kızı Marie-Blanche de Polignac serinin birçok koleksiyonunu etkiledi. Bu nedenle, Jeanne Lanvin'in ilham perisinden esinlenerek bir şirket logosu yaratması doğaldı. Logo aslında Lanvin ve kızının 1907'de bir kostüm balosunda aynı kıyafetleri giydiği gerçek bir fotoğrafa dayanıyordu.