Eskimeyen klasik: Soğuk havaların vazgeçilmezi yün palto modelleri
Kışın soğuğu iyice kendini hissettirmeye başlarken, dış giyim dolabınızı yeniden gözden geçirmek için en doğru zamandayız. İşe de bir yün paltoyla başlamak iyi bir fikir. Uzun zamandır soğuk havaların vazgeçilmez parçalarından biri olan bu stil, zamansız çekiciliğini korurken güncel detaylarla sürekli olarak evrilmeye devam ediyor. Soğuk havaların vazgeçilmezi yün palto modellerini sizler için derledik...
Bu sezonun en gözde paltoları arasında, zahmetsizce dökülen atkıdan ilham alan tasarımlar; abartılı omuzlar ya da sarmalayan kollar sayesinde elde edilen yumuşak, kavisli siluetler; ayrıca yılın en zengin ve iddialı renklerinden biri olan çikolata kahverengisi gibi derin tonlar öne çıkıyor.
Pinterest @roxrosiba
Gardırobuna yeni bir yün palto eklerken, güncel ruh hâliyle uyumlu bir siluet seçmek önemli. İster sessiz lüksü yansıtan bir model, ister yere kadar uzanan dramatik bir palto, ister klasik bir denizci kabanı olsun — her stile ve her ortama uygun bir yün palto mutlaka var.
Şimdi, zamansız şıklığı sezonun en etkileyici trendleriyle buluşturan en iyi yün paltolardan oluşan seçkimizi keşfetme zamanı.
Pinterest @jdajose96
VAKKO- Antrasit yün palto
Valentino - Bej Desenli Yün Palto