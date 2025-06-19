Eşref Rüya'nın moda ikonu: Nisan'ın şık ve karakteristik kombinleri mercek altında!
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Eşref Rüya', sadece sürükleyici hikayesi ve güçlü oyunculuklarıyla değil, aynı zamanda karakterlerinin stil kodlarıyla da adından söz ettiriyor. Dizinin ana karakterlerinden Nisan'ın (Demet Özdemir) ekrandaki her görünümü, moda tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Nisan'ın stilini bu kadar özel kılan ne? Gelin, Nisan kombinlerini yakından inceleyelim...
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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, dizideki güçlü duruşunu ve modern kadın imajını giyim tarzıyla mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Kombinlerinde genellikle zamansız parçalarla güncel trendleri harmanlayan Nisan, hem iş hayatında hem de günlük yaşamında tercih edilebilecek, ilham verici bir stil sunuyor. İşte Nisan'ın bazı öne çıkan kıyafetleri, markası ve fiyatları...
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BO & PO Mathilda Jumpsuit
8,750 TL
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Bordo Üst Şebnem Günay Koleksiyon 1,590 TL
Suni Deri Crop Ceket Antioch Offical 2,399 TL
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Marnie Gold Varak Maxi Siyah Elbise
7,950 TL