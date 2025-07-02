Evlilik teklifine 'evet!' dediniz! Peki parmağınızdaki o ışıltılı taş mozanit mi, pırlanta mı? Farkları ve öne çıkan yanları

Neden Mozanit Tercih Ediliyor? Özellikleri Nelerdir?

Mozanitin evlilik teklifi yüzüklerinde popülerleşmesinin birkaç önemli nedeni var:

Göz Kamaştıran Parlaklık ve Ateş: Mozanit, ışığı elmastan bile daha fazla bükme ve yansıtma yeteneğine sahiptir. Bu da ona, elmaslara kıyasla çok daha yoğun ve belirgin gökkuşağı renklerinde parlamalar (ateş) verir. Güneş ışığında veya spot altında mozanitinizin adeta bir "disko topu" gibi ışıldadığını fark edebilirsiniz. Elmasların daha çok "beyaz" parıltısı varken, mozanit renkli ışıltısıyla öne çıkar.

İnanılmaz Dayanıklılık: Mohs sertlik ölçeğinde 9.25 gibi yüksek bir değere sahip olan mozanit, günlük kullanıma karşı oldukça dirençlidir. Çizilmeye ve aşınmaya karşı son derece dayanıklı olması, onu ömür boyu kullanabileceğiniz ideal bir taş yapar.

Bütçe Dostu Lüks: Aynı boyut ve kalitedeki bir elmasa göre önemli ölçüde daha uygun fiyatlı olması, mozaniti cazip bir alternatif haline getirir. Bu sayede, hayalinizdeki büyük ve pırıltılı taşa sahip olurken düğün bütçenizin diğer detaylarına da daha fazla kaynak ayırabilirsiniz.