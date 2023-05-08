FENDI, Marc Jacobs'la yaptığı işbirlik ile kapsül koleksiyonunu tanıttı

Tüm dünyanın merakla beklediği FENDI by Marc Jacobs kapsül koleksiyonu yaza damgasını vuruyor. Marc Jacobs'un FENDI için hazırladığı muhteşem koleksiyon genç ve cool duruşuyla dikkat çekiyor.

Bu koleksiyon işbirliği ile FENDI'nin "Baguette" çantasının 25. yılını kutladılar. Marc Jacobs, FENDI, Roma ev kodlarını kullanarak imza stil oluşturdular. Bu koleksiyon, Jacobs'un modern yaşamın çağdaş motiflerini alıp hazır giyim için yüzyılın başındaki silüetle birleştirdiğini görülüyor. Jacobs'un kapsül koleksiyonu, özellikle şekiller ve gündelik eşyalar açısından New York'un “Yaldızlı Çağı”nı yansıtıyor.

Fantezi ve gerçeklikle oynayan koleksiyon, simli, ışıltılı, gri, beyaz, floro sarısı ve siyah paletlerde gerçekleştiriliyor. Boydan boya "FENDI ROMA" yaylı, eskitilmiş büyük beden kot ceket ve pantolonlar, İtalyan lüks markasını modern faydacı stile taşıyor. Birden fazla cep kullanımına sahip bol, paraşüt pantolonlar, kısa tişörtler ve kapüşonlular ile rahat bir şekilde eşleştirildi. Baget çanta, ön cebin Maxi Baget çantanın tüm boyutlarına sahip olduğu baget kapüşonlularla birlikte yeniden tasarlandı. Çok cepli kargo pantolon ve cekette, gümüş donanımda FF logolu tokalar ve çoklu Nano Baget yardımcı kemerli aksesuarlar buluştu.

Jacobs, ikonik FENDI Roma logosunu yeniden yorumlayarak eski lüks markayı günümüze taşıyor. FENDI by Marc Jacobs Yaz 2023 kapsül koleksiyonu, 11 Mayıs'tan itibaren çevrimiçi ve mağazalarda satışa sunulacak.