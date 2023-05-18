Gelinlik modelleri: 2023 Yaz sezonunda tercih edebileceğiniz gelinlikler

2023 Yaz geldiğine göre düğün sezonu da açılmış demektir. Bu yaz düğününüz varsa fakat ne giyeceğiniz konusunda kafanız karışıksa bu sezon dikkat çeken gelinlikleri sizler için hazırladık...

1 / 16
Gelinlik modelleri: 2023 Yaz sezonunda tercih edebileceğiniz gelinlikler - Resim : 1

2023 sezonunun trendlerine uygun olarak hazırlanmış, sezonda öne çıkan gelinlik modellerini sizler için derledik...

Akay gelinlik- MODEL 20392

2 / 16
Gelinlik modelleri: 2023 Yaz sezonunda tercih edebileceğiniz gelinlikler - Resim : 2

MILLA NOVA- Gabrielle Gelinlik 

Kiralama: 12.000 TL 

3 / 16
Gelinlik modelleri: 2023 Yaz sezonunda tercih edebileceğiniz gelinlikler - Resim : 3

L’AVENIR BOUTIQUE- Valencia Gelinlik

Kiralama: 8.000 TL 

4 / 16
Gelinlik modelleri: 2023 Yaz sezonunda tercih edebileceğiniz gelinlikler - Resim : 4

VAKKO- Fontaine Gelinlik 

Kiralama: 15.000 TL 