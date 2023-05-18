Gelinlik modelleri: 2023 Yaz sezonunda tercih edebileceğiniz gelinlikler
2023 Yaz geldiğine göre düğün sezonu da açılmış demektir. Bu yaz düğününüz varsa fakat ne giyeceğiniz konusunda kafanız karışıksa bu sezon dikkat çeken gelinlikleri sizler için hazırladık...
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2023 sezonunun trendlerine uygun olarak hazırlanmış, sezonda öne çıkan gelinlik modellerini sizler için derledik...
Akay gelinlik- MODEL 20392
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MILLA NOVA- Gabrielle Gelinlik
Kiralama: 12.000 TL
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L’AVENIR BOUTIQUE- Valencia Gelinlik
Kiralama: 8.000 TL
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VAKKO- Fontaine Gelinlik
Kiralama: 15.000 TL