Gelinlikleriyle ilham verenler
İlk görüşte aşık olacağınız gelinliği bulmak, en az hayatınızın aşkını bulmak kadar zor. Kabul ediyoruz! Gelinlikleriyle ikonik bir mertebeden hepimize ‘evet!’ dedirten, en stil sahibi kurgusal ve gerçek beş kadın karşınızda.
Hazırlayan: Simay Engür
İlk görüşte aşık olacağınız gelinliği bulmak, en az hayatınızın aşkını bulmak kadar zor. Kabul ediyoruz! Gelinlikleriyle ikonik bir mertebeden hepimize ‘evet!’ dedirten, en stil sahibi kurgusal ve gerçek beş kadın karşınızda.
Her zaman hatırla: Sarah Jessica Parker’ın canlandırdığı Carrie Bradshaw karakterinin Sex and the City filminde giydiği gelinlik ve ilk bakışta alakasız görünen mavi tüylü saç aksesuarı, şartlar her ne olursa olsun ‘kendiniz gibi’ olmanın gerekliliğini hatırlamak için!
Benzersiz duruş: 1956 yapımı And God Created Woman (Ve Tanrı Kadını Yarattı) filminde, Brigitte Bardot’nun hayat verdiği Juliette Hardy.
Ters köşe ve zamansız: Karşınızda bir Bond kızı! 1969 yapımı On Her Majesty’s Secret Service (Kraliçe’nin Hizmetinde) filminde Diana Rigg’in canlandırdığı, dantelli tulum gelinliği ile Tracy Bond.