Halima Aden ve Rawdah Mohamed, İstanbul'a geliyor: Istanbul Modest Fashion Week başlıyor

Dünyaca ünlü organizasyon serisinin dokuzuncusu Istanbul Modest Fashion Week 2024, moda sektörünün çok değerli isimlerini 25, 26, 27 Nisan 2024 tarihlerinde, Fişekhane-Galeri’de bir araya getirmeye hazırlanıyor. "Modanın Birleştirici Gücü" temasıyla yola çıkan organizasyon, kapsayıcılığın ve dayanışmanın önemine dikkat çekiyor.

25 GLOBAL TASARIMCI, 30 MARKA STANDI İLE EŞSİZ MODA DENEYİMİ

IMFW24, 25 global tasarımcı ve markanın defilelerinin yanı sıra 30 marka standı ve pek çok söyleşi ile moda severlere üç gün boyunca eşsiz bir moda deneyimi vadediyor. 5 kıtadan global modest giyimin öncü tasarımcıları, içerik üreticileri, basın mensupları, satın almacılar da dahil olmak üzere, organizasyona toplamda 2000 uluslararası misafirin katılımı bekleniyor.

HALİMA ADEN VE RAWDAH MOHAMED PODYUMDA OLACAK

Modest giyimin ikonik isimleri Halima Aden ve Rawdah Mohamed de bu eşsiz moda deneyiminde yer almak üzere İstanbul’a gelenler arasında olacak. Dünyanın ilk başörtülü modeli Halima Aden, Türkiye’nin ünlü modest mayo markası Marina ve Endonezya’nın modest giyim markası Buttonscarves olmak üzere iki exclusive defilede boy gösterecek. Global lüks markalarının marka yüzü ve modeli Rawdah Mohamed ise Türk markası Imannoor için podyumda yürüyecek ve yüksek kalitedeki ipek ve doğal kumaşlardan üretilen İlkbahar/Yaz koleksiyonundan çok özel parçalar taşıyacak. Bir diğer Türk markası olan Hilal Oğuzkan da defilesiyle Istanbul Modest Fashion Week 2024’ün açılışını yapacak ve Filistinli marka Fashion by Shehna organizasyonun onur konuğu olarak podyumda yer alacak.

Organizasyonun Turizm Partneri Salam Booking ise IMFW24 kapsamında dünyanın birçok yerinden gelen misafirler için zengin Türk kültürü ve eşsiz bir moda deneyimiyle harmanlanmış 4 günlük büyülü bir İstanbul turu sunacak.