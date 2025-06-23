Hande Erçel'den Tom Ford ve Pomellato look'u! Stilini mercek altına aldık
'Aşkı Hatırla' dizisi izleyiciyle tekrar buluşmak için gün sayan güzel oyuncu Hande Erçel, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen etkinlikte boy gösterdi. Oyuncu, ELLE kameralarına poz verdi. Maskülen tarzıyla dikkat çeken Erçel'in stilini yakından inceliyoruz!
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Hande Erçel, son dönemde partneri Barış Ardunç ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Aşk Hatırla' dizisiyle gündeme geliyor.
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Erçel, bu kez Milano’da katıldığı bir etkinlikte tercih ettiği siyah takım elbise ile adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun objektiflere verdiği pozlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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ELLE kameralarına poz veren oyuncu, global marka yüzü olduğu Pomellato’nun 1967 isimli koleksiyonunun davetinde giydiği takımla adeta göz kamaştırdı.
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Özel davet için Hande Erçel’e sponsor olan Tomford markası, maskülen bir hava kattı.