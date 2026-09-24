Hande Erçel'in Vogue World 2026: Milano ön sıra stili
Moda dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Vogue World, 2026 yılında İtalya’nın moda başkenti Milano’da görkemli bir şovla gerçekleşti. Vogue Türkiye’nin bu yıl ilk kez katılarak tarihi bir adıma imza attığı dev etkinlikte, Türk sineması ve televizyon dünyasının başarılı ismi Hande Erçel Türkiye’yi temsil etti.
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New York, Londra, Paris ve Los Angeles’ın ardından moda dünyasının küresel buluşması Vogue World, beşinci edisyonunda Milano’da gerçekleşti.
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Gecede Dolce&Gabbana imzalı bir görünüm tercih eden Hande Erçel, markanın 2024 İlkbahar/Yaz defilesinde tanıtılan, beyaz tül ve korse detaylı bir elbise giydi. Bu elbise, Dolce&Gabbana’nın İtalyan mirasını çağdaş bir yorumla ele alan koleksiyonun öne çıkan parçalarından biri olarak podyumda yer almıştı.
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