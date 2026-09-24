Hande Erçel'in Vogue World 2026: Milano ön sıra stili

Gecede Dolce&Gabbana imzalı bir görünüm tercih eden Hande Erçel, markanın 2024 İlkbahar/Yaz defilesinde tanıtılan, beyaz tül ve korse detaylı bir elbise giydi. Bu elbise, Dolce&Gabbana’nın İtalyan mirasını çağdaş bir yorumla ele alan koleksiyonun öne çıkan parçalarından biri olarak podyumda yer almıştı.