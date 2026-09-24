Dusan Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'yı beğeni
Beşiktaşlı Sırp futbolcu Dusan Vlahovic'in, Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada aylar önce yayımladığı bir fotoğrafa bıraktığı beğeni dikkatli gözlerden kaçmadı.
Elele Online
Dusan Vlahovic, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, sosyal medyadaki dikkat çeken bir hamlesiyle adından söz ettirdi.
SERENAY'IN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ
Sırp futbolcunun, Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart tarihinde paylaştığı bir fotoğrafı beğendiği fark edildi.
Yaklaşık altı buçuk ay önceki bir paylaşıma bırakılan bu beğeni, sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.
Kısa sürede fark edilen detay, sosyal medyada "stalk yaparken yakalandı" yorumlarını da beraberinde getirdi.