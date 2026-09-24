Dusan Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'yı beğeni

Dusan Vlahovic, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, sosyal medyadaki dikkat çeken bir hamlesiyle adından söz ettirdi.

SERENAY'IN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Sırp futbolcunun, Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart tarihinde paylaştığı bir fotoğrafı beğendiği fark edildi.

Yaklaşık altı buçuk ay önceki bir paylaşıma bırakılan bu beğeni, sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

Kısa sürede fark edilen detay, sosyal medyada "stalk yaparken yakalandı" yorumlarını da beraberinde getirdi.