Dusan Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'yı beğeni

Beşiktaşlı Sırp futbolcu Dusan Vlahovic'in, Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada aylar önce yayımladığı bir fotoğrafa bıraktığı beğeni dikkatli gözlerden kaçmadı.

Dusan Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'yı beğeni
Elele Online

Elele Online

Dusan Vlahovic, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, sosyal medyadaki dikkat çeken bir hamlesiyle adından söz ettirdi.

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SERENAY'IN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Sırp futbolcunun, Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart tarihinde paylaştığı bir fotoğrafı beğendiği fark edildi.

Dusan Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'yı beğeni - Resim : 2

Yaklaşık altı buçuk ay önceki bir paylaşıma bırakılan bu beğeni, sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

Dusan Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'yı beğeni - Resim : 3

Kısa sürede fark edilen detay, sosyal medyada "stalk yaparken yakalandı" yorumlarını da beraberinde getirdi.Dusan Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'yı beğeni - Resim : 4