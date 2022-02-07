Heyecanlandıran iş birliği: Kieth Haring X Defacto

Sanatını müze ve galerilerde sergilemek yerine ‘Sanat toplum içindir’ mottosuyla sokağa taşıyan Keith Haring'in imzası yeni hazırlanan Defacto koleksiyonlarında.

Bu sene Defacto, Sevgililer Gününe özel yeni bir koleksiyon çıkardı. Koleksiyonunda Keith Haring'in eğlenceli ve tutkulu tasarımları yer alıyor. Keith Haring'in pop art bakış açısıya oluşan kırmızı, siyah, sarı renklerinin hakim olduğu ikonik figürleriyle de aşkı resmediyor.

Oversize tişörtlerde, kalp desenli hoodie’lerde sokağın dinamik enerjisini ve tutkulu mücadelesini hem siz hem de partneriniz hissedebilir.

Koleksiyonda ayrıca crop body’ler, kadife elbise ve eteklerin yanı sıra ev rahatlığını arayanlar için ev giyim ürünleri de yer alıyor.