Erkekler için sevgililer günü hediyeleri: 25 farklı hediye

Sevgililer Günü yaklaşırken sevgilinize ne alacağınız konusunda kafanız karışıksa erkekler için sevgililer günü hediye listemiz size yardımcı olabilir. Birbirinden farklı ve sevgilinizin tarzına uygun hediyeler sevgilinizi özel hissettirecektir. Peki erkeklere Sevgililer Günü için neler alınabilir? İşte erkekler için sevgililer günü hediye rehberi... (Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Gününde kadına ne hediye alınabilir diye düşünüyorsanız o zaman 'Kadınlar için Sevgililer Günü hediyeleri' haberimize bakabilirsiniz)

Sevgiliniz kokuya önem veriyorsa ona alacağınız farklı tarzda kokular onu mest edecektir. Ayrıca farklı kokulara bakmak isterseniz 'Kadınları etkileyen 30 erkek parfümü' listemize de bakabilirsiniz.

Jo Malone LondonScarlet Poppy Cologne Intense 1.680,00 TL