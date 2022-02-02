Erkekler için sevgililer günü hediyeleri: 25 farklı hediye
14 Şubat Sevgililer Gününde erkek arkadaşınıza ne alacağınız konusunda daha karar veremediyseniz o zaman erkekler için sevgililer günü hediye rehberimize mutlaka bakmalısınız. Sevgilinizin ilgi alanına göre onu şaşırtacak hediyeler bulabilir hediye alma telaşını da keyifli hale getirebilirsiniz.
Sevgililer Günü yaklaşırken sevgilinize ne alacağınız konusunda kafanız karışıksa erkekler için sevgililer günü hediye listemiz size yardımcı olabilir. Birbirinden farklı ve sevgilinizin tarzına uygun hediyeler sevgilinizi özel hissettirecektir. Peki erkeklere Sevgililer Günü için neler alınabilir? İşte erkekler için sevgililer günü hediye rehberi... (Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Gününde kadına ne hediye alınabilir diye düşünüyorsanız o zaman 'Kadınlar için Sevgililer Günü hediyeleri' haberimize bakabilirsiniz)
Sevgiliniz kokuya önem veriyorsa ona alacağınız farklı tarzda kokular onu mest edecektir. Ayrıca farklı kokulara bakmak isterseniz 'Kadınları etkileyen 30 erkek parfümü' listemize de bakabilirsiniz.
Jo Malone LondonScarlet Poppy Cologne Intense 1.680,00 TL
Daha salaş ve spor bir tarzı olan erkeklere sweatshirt her zaman kurtarıcı bir hediye olabilir.
Les Benjamins- Hoodie 003 899.00 TL
Peki ya sevgiliniz bir motor tutkunuysa o zaman işiniz daha kolay!
70's HelmetsKırmızı Yazı Baskılı Erkek Kask 7.750,00 TL
Spor salonundan çıkmayan erkeklere en özel hissettirecek hediyelerden biri de spor eşyaları...
Nike- Brasilia Antrenman Spor Çantası 479,90 TL