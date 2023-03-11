İlkbahar sezonunda trend alacak 8 farklı ceket modeli
Bu ilkbahar döneminde trend olacak pek çok ceket modeli var. İlkbahardan yaz geçişine kadar kullanılacak olan bu ceketler oldukça trend! Peki bu ilkbaharda hangi ceketler trendlerde yerini alacak. İşte 8 farklı ceket modeli
Baharlık ceketler ve baharlık montlar bulmak şu anda moda öncelik listemizin başında geliyor . Neden? Bir kez daha kendimizi, bir tür dış giyime ihtiyaç duyacağımızı bildiğimiz, ancak tam olarak ne tür bir tahmin oyunu olduğunu bildiğimiz bir geçiş döneminin ortasında buluyoruz. Çok kalın ya da çok hafif değil ama bir esinti estiğinde ya da gökler açılmaya karar verdiğinde sığınak sağlayacak bir şey idealdir. Peki bu ilkbahar hangileri trend olacak?
1-Kapitone ceketler
2- Blazerlar
3- Trençkot
4-Kolsuz şişme mont
5-Kot ceket
6-Buklet ceket
7-Bomber ceket
8-Dolgulu ceket