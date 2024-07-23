Kate Winslet'in Titanik'teki ikonik paltosu Hollywood müzayedesinde satışa çıkıyor

Titanik'in unutulmaz sahnelerinden birinde giyilen bu palto, film tarihinde nadir bir koleksiyon parçası olarak görülüyor. Rose'un zarif silueti ve Titanik'in büyüleyici atmosferini anımsatan bu kostüm, gerçek bir sinema ikonu. Bu paltonun yanı sıra farklı ikonik parçalar hakkında bir çok şeyi keşfedeceğiniz PropStore müzayedesinde Wonder Woman'ın Kement Gerçeği'nden Elizabeth Taylor'ın Kleopatra başlığına kadar bir çok değerli parça yer alacak.

250 BİN DOLARA KADAR SATIŞIN GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

Kate Winslet'in dramatik Titanik sahnesinde giydiği ikonik paltosu yaklaşan Hollywood müzayedesinde dikkatleri üzerine çekecek. Winslet'in karakteri Rose DeWitt Bukater'in batma sahnesinde giydiği bu değerli parçanın 125.000 ile 250.000 dolar arasında etkileyici bir meblağa ulaşması bekleniyor.

PALTO HEM TRAJEDİYİ HEM DE DAYANIKLILIĞI SİMGELİYOR

Palto, yakası ve manşetleri zarif siyah kıvrımlı işlemelerle süslenmiş açık pembe bir parça olarak öne çıkıyor ve Rose'un gemideki önemli anlarıyla bütünleşiyor. Büyük merdiven yakınındaki ilk sahnesinden, Jack'i kurtarma görevine gidip onu geride bırakma kararına kadar, palto hem trajediyi hem de dayanıklılığı simgeliyor.

GERÇEK BİR SİNEMA İKONU

Titanik'in unutulmaz sahnelerinden birinde yer alan bu palto, Titanik dünyasında nadiren bulunan ve oldukça önemli bir koleksiyon parçası olup gerçek bir sinema ikonu niteliğinde. Bu sinema ikonunun yanı sıra Wonder Woman'ın Kement'inden Elizabeth Taylor'ın Kleopatra başlığına kadar birçok değerli parça ile birlikte müzayedede sergilenecek.

Film öncesinde tasarlanmış farklı versiyonlarından biri olan ve açık artırmada sunulacak olan bu palto, Rose'un gemi mimarı Thomas Andrews ile olan sahnesinde giydiği parça idi. Bu sahne, Rose'un toplumsal statüsünü göz ardı ederek Jack'i kurtarmak için gösterdiği kararlılığı yansıtıyor.

Titanik'ten alınan benzer ürünler, geçmiş müzayedelerde önemli fiyatlar elde etmişlerdi. Örneğin, Rose'un paltosunun farklı bir versiyonu 2023 yılında 110.400 dolara, bir diğer versiyon ise 2019 yılında 270.000 dolara satılmıştı.

PropStore müzayedesi, Star Trek ve My Fair Lady gibi klasik filmlerden Gladyatör ve Kaptan Amerika gibi günümüz Hollywood filmografisine kadar uzanan 2.000'e yakın filmin ve sunulan eşyalar ile birlikte çeşitli etkinliklerin yer aldığı organizasyon hem koleksiyonerleri hem de film meraklılarını büyülemeye devam ediyor.