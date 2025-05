Kreatif direktör Maria Grazia Chiuri, Dior'dan ayrılıyor

2016 yılında Dior'un başına geçen ilk kadın kreatif direktör olan Maria Grazia Chiuri, markaya sadece giysiler değil, aynı zamanda bir duruş ve bir ses getirmişti.

Tasarımlarına eklediği "We Should All Be Feminists" ve "Why Have There Been No Great Women Artists?" gibi sloganlar, defilelerinde verdiği güçlü mesajlar ve kadınların güçlenmesi temalı koleksiyonları, moda dünyasında ezber bozmuştu.

Bu dönemde Dior, lüksün ve zarafetin yanı sıra, toplumsal duyarlılığın da sembolü haline gelmişti. Onun liderliğinde Dior, genç kitlelerle de güçlü bir bağ kurmuştu.

LÜKS MODAEVİNDEN AYRILIYOR

Dokuz yıllık bir sürecin ardından, Dior’un kreatif direktörü olarak görev yapan Maria Grazia Chiuri, Fransız lüks modaevinden ayrılıyor.

"BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDI"

Marka, perşembe günü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: