Lauren Sanchez’in gelinliği için 900 saat harcandı: Sofia Loren'in giydiği gelinlikle aynı çıktı

İddialara göre düğün için yapılan toplam harcama 50 milyon dolar. Sadece hazırlıklar için 10 milyon dolar ayrıldığı, her misafir için yaklaşık 50 bin dolar harcandığı konuşuluyor. Tüm bu rakamlar, düğünü 2025’in en pahalı düğünleri arasında zirveye taşıdı.