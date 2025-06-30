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Lauren Sanchez’in gelinliği için 900 saat harcandı: Sofia Loren'in giydiği gelinlikle aynı çıktı
Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olarak bilinen Amazon'un kurucu ortaklarından Jeff Bezos, televizyoncu Lauren Sanchez ile dünyaevine girdi. Lauren Sanchez’in Dolce & Gabbana imzalı, 900 saatlik özel tasarım gelinliği dikkat çekti. Gelinlik, Sophia Loren'in 1958 yapımı Houseboat adlı filmde rol gereği giydiği gelinlikle aynı çıktı...
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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, uzun süredir birlikte olduğu gazeteci ve televizyon sunucusu Lauren Sanchez ile Venedik’te dünyaevine girdi.
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Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evlendi.
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İddialara göre düğün için yapılan toplam harcama 50 milyon dolar. Sadece hazırlıklar için 10 milyon dolar ayrıldığı, her misafir için yaklaşık 50 bin dolar harcandığı konuşuluyor. Tüm bu rakamlar, düğünü 2025’in en pahalı düğünleri arasında zirveye taşıdı.
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Lauren Sanchez, Instagram hesabındaki tüm eski gönderilerini silerek yalnızca düğün fotoğraflarını paylaştı. Soyadını “Bezos” olarak güncelleyen Sanchez, giydiği gelinlik için “Sadece bir elbise değil, şiirden bir parça” yorumunda bulundu.