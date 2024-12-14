Mango'nun kurucusu trajik bir kazada yaşamını yitirdi

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdüren İsak Andiç'in Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yapılan bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunan ve kararlı bir iş adamı olan Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştük. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine, hükümetim adına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İspanyol medyası, 71 yaşındaki iş insanının mağaralarda yürüyüş yaparken uçurumdan düştüğünü duyurdu.

Hello!'nun haberine göre grup yürüyüş için sabahın erken saatlerinde yola çıkmıştı. Ünlü iş insanının eşi ve oğlu hemen acil servis ekiplerine haber verdi ancak kurtarma ekiplerinin ona ulaşması için saatler geçti.

El Pais gazetesinin haberine göre yerel saatle 13:00 (GMT 12:00) civarında durum polise bildirildi. Olay yerine bir helikopter ve özel dağ ekibi gönderildi.

Mango CEO'su Tony Ruiz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İsak hepimiz için bir örnek oldu. Aramızdan ayrılması büyük bir boşluk yarattı. Hepimiz onun mirası ve başarılarının şahidiyiz. Mango'nun onun arzuladığı ve gurur duyacağı bir proje olmaya devam etmesini sağlamak yerine getireceğimiz en iyi saygı duruşudur".

İstanbul doğumlu girişimci, hızlı moda imparatorluğunun temellerini 1972 yılında kardeşi Nahman ile birlikte attı.

İSTANBUL'DA DOĞDU

Euronews'in haberine göre 1953 yılınnda, İstanbul'da yaşayan Sefarad Yahudisi bir ailede dünyaya gelen Andiç Ermay, 1969 yılında İspanya'nın Barselona şehrine göç etti ve burada kardeşi Nahman ile birlikte el işlemeli tişörtler ve takunyalar satmaya başladı.

Barselona ve Madrid'de mağazalar açan, sonrasında kendi markaları olan Isak Jeans'i kuran ve 1984 yılında girişimci arkadaşı Enric Cusí ve kardeşiyle ortaklığa giren Andiç Ermay, tüm mağazalarının adını Mango olarak değiştirdi.



