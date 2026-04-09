"Margo's Got Money Troubles" galasında Nicole Kidman ve Elle Fanning: Stil görünümleri

GIVENCHY İLE MASKÜLEN STİL



Elle Fanning, Sarah Burton’ın Givenchy için tasarladığı koleksiyondan seçtiği lacivert pinstripe takımıyla güçlü ve maskülen bir duruş sergiledi. Stilist Samantha McMillen tarafından hazırlanan bu görünümde, boyundaki kırmızı deri fular dramatik bir imza detayı olarak öne çıktı. Cartier mücevherlerle tamamlanan stilin arka planında; makyajda Tyron Machhausen, saçta Jenda Alcorn ve nail art'ta Lexi Robins yer aldı.